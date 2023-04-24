Контрнаступлений в 2023 году будет несколько: эксперты рассказали о решающей битве Украины против оккупантов

Планируемое контрнаступление будет не единственной операцией ВСУ такого масштаба. Силам обороны придется совершить по меньшей мере два контрнаступления для того, чтобы фронт окупантов посыпался.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



" Это будет не последнее контрнаступление в этой войне, — говорит Коваленко. — За счет первого мы не сможем вернуть границы 1991 года, но сможем вернуть большое количество наших территорий. Это будут либо тысячи квадратных километров, либо десятки тысяч. Значительная часть будет возвращена". После того, как закончится это контрнаступление, начнется подготовка к следующему. Первое нельзя расценивать как победу. Северный плацдарм, Харьковщина, правобережная Херсонщина, остров Змеиный – это элементы нашего контранступления, которое длится больше года. Я не исключаю, что их будет два. Первое не будет решающим для возвращения границ 1991 года, не уверен я и в том, что оно будет решающим для окончания войны".

По словам Коваленко, первое контрнаступление может стать одним из этапов освобождения территорий: "Оно будет мощным, достаточно мощным, с высоким коэффициентом полезного действия. Но оно не будет завершающим этапом войны. Освобождение Крыма может затянуться до полугода, а до Крыма еще нужно дойти" .

Как будет выглядеть освобождение

На вопрос о том, может ли посыпаться российский фронт после первого контрнаступления, эксперт ответил так: "На это и рассчитывается. Основной упор делается на то, чтобы у россиян произошло каскадное разрушение их линии обороны, чтобы они не успевали отступать, занимать новые позиции, держать оборону, отступать дальше и занимать новые позиции. Они должны бежать в формате нон-стоп, без возможности перегруппировки и торможения продвижения ВСУ".

Запросят ли россияне переговоров после удачной операции украинских сил обороны — об этом эксперт говорит следующее: "Да, 100%. Они будут настаивать на переговорах".

Резюмируя, Коваленко говорит, что важно лишить врага подвижности: "Такая же ситуация была на территории правобережной Херсонщины – там контрнаступление акцентировалось на логистике врага. В Харьковской области было достаточно стремительное наступление. Украина навязывала темп. Сейчас для нас важно дезоориентировать врага, осуществить нокаут "в голову" для потери ориентации врагом ".

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман также говорит, что контрнаступление, о котором сейчас есть множество новостей, само по себе не остановит войну.

" Результат контрнаступления не будет окончанием войны. С помощью одной контрнаступательной операции мы не в состоянии освободить все территории. Такого не бывает. Но это будет существенным переломом в войне, дальше — будем добивать. Скорее всего, действительно, российский фронт посыплется, но они попытаются сгруппироваться в других местах и держать оборону дальше. Так было под Харьковом и Херсоном. Но удачное контрнаступление можно будет считать существенным переломом в войне. Дальше будет уже не контрнаступление, а наступление. Если нам удастся выйти на побережье Азовского моря, отрезать Крым от материковой части России посредством уничтожения Керченского моста, то начнутся уже определенные процессы внутри России. Думаю, что Путину не простят потерю полуострова ", – говорит Алексей Гетьман.

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