Контроль за получением субсидий: почему он появился и кто рискует остаться без выплат

Контроль за получением субсидий: почему он появился и кто рискует остаться без выплат

Существуют случаи, когда украинцы вносили ложную информацию в документы для получения субсидий.

В Украине ввели государственный контроль за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки — выплаты субсидий, в частности.

Кто может остаться без помощи в эфире "Сныданку з 1+1" рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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"За упрощенной программы получения жиловых субсидий мы часть информации получаем без без человека. То есть украинцы не носят справки о доходах, тарифы. Все получается в режиме автоматического обмена. По результатам того, что люди на задекларировала, проверяется информация через государственном реестре", — говорит представитель Министерсва.

По словам Музыченко, бывали ситуации, когда человек оформляла субсидию, а затем делала крупные покупки одномоментно. "Чтобы предотвращать такие ситуации в мае этого года впервые 2,5 млн получателей субсидий проверили через государственные реестры. Сейчас те, кто прошел проверку, получают субсидии", — добавил он.

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Когда человек подает документы на оформление помощи, заполняет заявление-декларацию. Важно, чтобы туда было внесена достоверная иформация, потому что ее проверят.

"Иначе может быть очень больно, если постфактум обнаруживается, что человек подал недостоверные данные. Штрафов у нас нет. Зато предусмотрен возврат незаконно полученных размеров субсидий. Такие случаи бывают", — говорит Музиченко.

Как сообщалось, назначения субсидий украинцы могут проверить онлайн. Сделать это можно благодаря Единого государственному реестру получателей субсидий. Да, найти Единый государственный реестр получателей субсидий можно по такой ссылке: https://subsidii.ioc.gov.ua. В поиске нужно ввести область, населенный пункт, улицу и номер дома или квартиры.

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