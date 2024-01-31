Конюшни, леса и даже собственная ПВО: как выглядят элитные имения Путина и сколько их у диктатора

У российского диктатора Путина на бумаге есть только одна квартира в 77 квадратов. На деле - около десятка резиденций и поместий, записанных на друзей или государство. Журналисты-расследователи запечатлели очередной комплекс в Карелии, которым пользуется дикатор. И хотя бывает он там редко, скромностью эта резиденция не отличается, как и другие дворцы диктатора.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Резиденция размером с Монако – что известно об очередном имении Путина

Журналисты обнаружили очередную резиденцию Путина размером с Монако. Почти 4 квадратных километра с лесами вокруг, заграждениями, озером, форелевым хозяйством и тремя домами.

О ее существовании журналисты-расследователи знали уже давно. Впрочем, только сейчас, через 10 лет после начала строительства, центр "Досье", который спонсирует Михаил Ходорковский, таки смог наконец снять ее с воздуха.

Имение Путина

Резиденция отличается от других хоромов Путина. Три дома на территории исполнены в современном стиле. Внутри жилище украшено полудрагоценными камнями. Есть частная беседка с видом на водоем и даже четырехметровый водопад, который должен напоминать стареющему убийце о текучести времени.

Имение Путина

Эта земля должна быть заповедной. Однако сейчас здесь защищают не природу, а Путина. От посторонних глаз и потенциальных угроз. Вокруг резиденции – заборы с камерами. С началом полномасштабного вторжения здесь появилась еще и огромная насыпь. Скорее всего – для системы ПВО.

Имение Путина

Примечательно, что документально все имущество оформлено на Юрия Ковальчука, путинского друга-миллиардера еще с юношеских времен. К слову, также на друзей Путина оформлены и большинство резиденций и комплексов.

В последней в декларации Путина были только квартира на 77 квадратов, гараж на 18 квадратов, машины ГАЗ-м21, Нива и автомобильный прицеп Скиф. И 54 миллиона рублей на депозитах.

Имение Путина

Другие имения кровавого диктатора Путина

Кроме Карельской резиденции, у Путина есть еще дом на Валдае. Его возвели в 2003 году. А в 2005-м переделали, потому что Путину не понравился современный интерьер и он просил дворец, как в Петербурге, рассказало издание "Проект".

Рядом с этой резиденцией есть деревянный терем для Кабаевой, небольшой канал с причалом, дворцовый сад и трасса для картинга. Поскольку Путин регулярно бывает здесь, то этот дворец перестраивают чаще всего.

Имение Путина

Еще одна обитель диктатора - дворец в Геленджике, расследование о котором делали сторонники Навального. Это одна из крупнейших фазенд размером с 39 княжеств Монако. А построена она так, чтобы к ней нельзя подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. А на территории есть порт, охрана, церковь и даже собственный пограничный пункт.

"Царская деревня" Путина

Другой известный объект - "царское село" в подмосковном Ново-Огарево. Там же находится и резиденция, на территории которой есть конюшня, бассейн, спортзал и отдельный дом для официальных приемов. А еще храм и вертолетная площадка. Дополнительно через подставных лиц и зарубежные офшоры Путин там скупил участки и дома вокруг своей резиденции и раздал их родственникам.

Летняя резиденция Путина в Сочи

Летней резиденцией Путина считается "Бочаров ручей" в Сочи. Есть в его распоряжении и другая "Ривьера". Постоянно готова принять Путина "Русь" в Тверской области, Константиновский дворец в Ленинградской области, санаторий "Волжская скала" в Самарской области, резиденция "Сосны" в Красноярском крае и горнолыжный комплекс в Лунной поляне на Адыгее.

"И этот список не исчерпывающий. Потому что любое имение или участок в России могут забрать для Путина, если тот вдруг захочет ими завладеть. У диктатора, конечно, рассказывают, что элитные имения - просто выдумка. Мол, никакого отношения к такому имуществу Путин не имеет. Зато по подсчетам иностранных экспертов, реальная стоимость его состояния и имущества достигает 200 миллиардов. И это при официальной зарплате в чуть больше, чем 10 тысяч долларов", - отмечает Александр Романюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Резиденция размером с Монако! Расследователи нашли десяток поместий Путина

Ранее ТСН.ua писал о новой суперяхте Путина, которую обслуживает компания, строящая корабли для НАТО.

Судно расследователи обнаружили в Стамбуле. Речь идет о 71-метровой яхте Victoria и 38-метровой лодке Orion, которая ее сопровождает. В настоящее время общеизвестный флот Путина насчитывает уже 10 кораблей.

Читайте также: