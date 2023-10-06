Копают десятки могил: что происходит в селе Гроза на Харьковщине, где Россия совершила теракт

В селе готовятся к прощанию с погибшими.

В селе Гроза Харьковской области из-за ракетного удара известно о 52 погибших, еще 6 человек находятся в больнице. Это – самая массовая по количеству погибших ракетная атака на Харьковщине. Ракетой "Искандер" оккупанты попали в помещение сельского кафе-магазина. Сейчас в селе готовятся к массовым захоронениям убитых Россией людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Что известно о состоянии выживших

Корреспондент ТСН приехал на место российского теракта. Он говорит, что от помещения осталось несколько стен.

"Из всех находившихся в помещении выжило 6 человек. От помещения осталось несколько стен. Пациенты, которые находятся в больнице, имеют многочисленные минно-взрывные травмы и рваные раны верхних и нижних конечностей. Одна из женщин находится в крайне тяжелом состоянии, она подключена к ИВЛ", — отмечает Иван Петричак.

Врач Руслан Врагов говорит, что у женщины тяжелая минно-взрывная травма с повреждением брюшной полости и головы.

Иван Петричак на месте российского теракта в селе Гроза

В селе готовятся к массовым захоронениям

Журналист ТСН говорит, что на месте удара до сих пор много личных вещей погибших и кровь. Родственники погибших людей приносят цветы и лампадки.

Место удара России по селу Гроза

"Некоторые из найденных тел были очень изуродованы, их доставали частями", — отмечает журналист ТСН.

На поминках было около 60 односельчан. Местная жительница говорит, что из всех более или менее хорошо чувствует себя только одна женщина. Люди говорят, что в семьях есть по 2-5 погибших.

"На местном кладбище готовятся к захоронениям. Там расчищают чащи и роют могилы", — отмечает Иван Петличак.

Реакция мира на теракт России в селе Гроза

В мире осудили теракт России в селе Гроза Харьковской области. Министерство иностранных дел Австрии вызвало на ковер российского посла. Вена назвал атаку "вопиющим нарушением международного гуманитарного права" Россией и призвала наказать виновных.

Место ракетного удара по селу Гроза

Главный дипломат Евросоюза отметил, что зверства страны-агрессора вышли на новый уровень.

"Россия еще раз доказывает, что не намерена останавливать свой террор против украинского народа" — так на обстрел отреагировал Жозеп Боррель

В МИД Исландии подчеркнули, что развязанная Россией против Украины война не является "конфликтом" или "спором", а захватнической войной, нарушающей международное право.

Глава польского МИД призвал как можно быстрее остановить Россию и привлечь ее к ответственности. А глава немецкого — пообещала "делать все возможное, чтобы оградить Украину от путинского ракетного террора".

В Белом доме нападение назвали "ужасным" и отметили — вот почему делают все, что могут, чтобы помочь украинцам бороться за свою свободу — и продолжат военную помощь.

Ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области.

Российская террористическая армия 5 октября ракетой "Искандер" ударила по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине, где проходили поминки за погибшим защитником Украины, перезахороненным в родном селе. Там были только гражданские жители села.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что одной ракетой была убита половина жителей Грозы, ведь в селе в общей сложности проживали всего до 100 человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 52 погибших! Удар по Грозе! Самая массовая по количеству убитых ракетная атака на Харьковщине!

Читайте также: