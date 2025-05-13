В Киеве стремительно растет количество инфицированных корью

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Киев оказался под ударом новой волны инфекционных болезней. Вслед за недавней вспышкой гепатита А столица столкнулась со стремительным ростом заболеваемости корью, особенно среди детей. Медики бьют тревогу из-за тревожной динамики распространения этой опасной болезни.

За первые четыре месяца 2025 года в Киеве уже зарегистрирован 31 случай кори, из которых 28 приходится на детей и только 3 на взрослых. Наибольший скачок заболеваемости зафиксирован в апреле — 29 случаев, что в два с половиной раза превышает показатели всего первого квартала текущего года.

Родители отказываются от прививок

«Что касается инфекции корью у детей, то 12 школьников были госпитализированы из-за болезни, еще у 20 диагноз был лабораторно подтвержден. А что касается статуса вакцинации от кори, то 15 детей вообще были не привиты в соответствии с возрастом. Только у одного ребенка были медицинские противопоказания, а у 13-ти сознательный отказ родителей от прививки», — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ «Киевский городской ЦКПБ МЗ».

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Таким образом, из-за безответственности взрослых, невакцинированные дети подвергают опасности не только себя, но и становятся потенциальными распространителями инфекции в общественных местах.

Три вспышки кори в Киеве

Сергей Чумак добавляет, если проанализировать все случаи, то в Киеве зарегистрированы три вспышки кори

«Это учебные заведения Подольского и Шевченковского районов, а также один семейный очаг. Это огромная проблема для города — вопрос уже вынесен на рассмотрение комиссии ТЭБ ТНС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций). Был разработан ряд мероприятий, которые должны выполнить наше учреждение, Департамент здравоохранения и Департамент образования КГГА. Это не значит, что прививки будем заставлять делать принудительно, ищем другие варианты, потому что пока у нас не будет коллективного иммунитета, такие случаи заболеваний и дальше будут в городе. Ситуацию удастся изменить, когда у нас будет 95% детей вакцинированных», — объясняет Сергей Чумак.

Почему важны прививки от кори

Он подчеркивает, что корь — это высококонтагиозное заболевание и здесь важно, прежде всего родителям, подумать о здоровье своих детей и о тяжелых последствиях, которые могут ожидать ребенка.

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«Как показывает практика из 10 человек, которые находились в контакте с больным корью человеком — 9 болеют. Когда мы разбирали первую вспышку кори в одной из столичных школ, то пришли к выводу, что на распространение инфекции влияет война. Во время воздушной тревоги все учащиеся идут в бомбоубежище. В этой школе среди учеников был больной ребенок. И вот результат — в этой школе 18 зарегистрированных случаев кори. А в числе контактных лиц — 179 учеников и 30 педагогического состава», — объясняет главный санврач Киева.

От кори можно умереть

Пока неизвестно, какими именно мерами врачи заставят родителей больше позаботиться о своих детях. Медики подчеркивают, что корь очень коварная болезнь — распространяется молниеносно, особенно в закрытых помещениях. И противовирусного средства для лечения кори нет.

«Только вакцинация и наличие специфических поствакцинальных антител будет защитой от развития тяжелого течения болезни. Поэтому прививка с высокой вероятностью обезопасит от заболевания. А если вакцинированный человек все же заразился, болезнь будет протекать легче и не оставит тяжелых осложнений. А они довольно опасны, особенно для детей в возрасте до 5 лет, людей старшего возраста, беременных женщин. Среди осложнений кори – отит, бронхит, пневмония. И даже миокардит и энцефалит, которые могут привести к смерти. Заболевание корью во время беременности грозит здоровью и женщины, и нерожденного ребенка — от развития осложнений до преждевременных родов или выкидыша», — отмечают в Департаменте здравоохранения КГГА.

Может повториться эпидемия кори?

Там напоминают об эпидемии кори, которая в 2017 году охватила всю страну. К сожалению, этот опыт ничему не научил украинцев, учитывая отсутствие вакцинации у детей.

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«Это создает сверхвысокий риск увеличения количества больных. И особенно сегодня, когда дети много времени проводят в укрытиях – компактных помещениях, которые невозможно полноценно проветривать. Ребенок "приносит" болезнь домой, зараженные родители - в транспорт, в рабочие коллективы. Так мы получаем большой риск эпидемии», — отметила Валентина Гинзбург, директор Департамента здравоохранения КГГА.

Дата публикации 16:14, 24.09.23 Количество просмотров 79 Инфекционная зараза снова наступает: корь, коронавирус - как спастись