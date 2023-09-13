Корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на Дону": характеристики, повреждения после атаки

В частности, попадание по подлодке аналитики назвали уникальной ситуацией, которая войдет в историю.

В результате взрывов в Севастополе 13 сентября были повреждены российские военные корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на Дону". О характеристиках корабля и подлодки, их повреждениях и преимуществах от этого дня Украины читайте на ТСН.ua.

Какие повреждения корабля "Минск" и лодки "Ростов-на-Дону"

По данным ГУР Минобороны Украины, во время ночной атаки на оккупированный россиянами судоремонтный завод в Севастополе были повреждены российские большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем ракет "Калибр". Также поражен судоремонтный завод и уничтожено помещение, где российские захватчики планировали развернуть мощности для строительства надводных дронов в 2024 году.

По предварительным данным, по кораблю "Минск" было попадание прямиком в машинное отделение. Что касается подлодки, то масштабы повреждения пока не известны.

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Характеристики БДК "Минск"

"Минск" – большой десантный корабль проекта 775, построенный в 1984 году в польском Гданьске (Польша) на верфи Sticznia Polnocna. Сначала корабль назывался "ВДК-43".

С 2000 года судно базировалось на Балтийском флоте России, однако незадолго до полномасштабного вторжения в Украину россияне перебросили его вместе с несколькими кораблями в Черное море. Заметим, главное назначение БДК "Минск" – высадка десанта на побережье или перевозка грузов.

Тактико-технические характеристики БДК "Минск":

скорость – 18 узлов,

дальность плавания – 6000 миль при 12 узлах,

экипаж – 87 человек,

размеры: водоизмещение – 4080 т, длина – 112,5 м, ширина –15 м, осадка – 3,7 м,

энергетическая установка – 2 дизеля, 2 винта, мощность – 19200 л.с,

оружие – 2 сдвоенных 57-миллиметровых артиллерийских установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

На борту могут размещаться до 500 т техники и грузов, а также 225 десантников.

Имеет радиоэлектронное средство с дальностью действия до 64 км.

Управление артиллерийским вооружением осуществляется системой "Вымпел".

Поврежденный большой десантный корабль "Минск"/Фото: российские СМП

Характеристики подводной лодки "Ростов-на-Дону"

Б-237 "Ростов-на-Дону" – российская дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России (базирование – Новороссийск). Лодка была спущена на воду в 2014 году и ее стоимость достигает 300 млн дол.

Назначение подлодки "Ростов-на-Дону" – борьба с подлодками и кораблями противника, оборона военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательная и патрульная деятельность на коммуникациях противника.

Подлодка "Ростов-на-Дону"/Фото из открытых источников

Подлодка "Ростов-на-Дону": тактико-технические характеристики

Классификация НАТО – Improved Kilo,

надводная скорость – 17 узлов,

подводная скорость – 20 узлов,

рабочая глубина погружения – 240 м,

предельная глубина погружения – 300 м,

экипаж – 52 человека,

автономность – 45 суток,

дальность подводного плавания с экономической скоростью – 400 миль,

размеры: надводное водоизмещение – 2350 т, подводное – 3950 т, максимальная длина – 73 м, максимальная ширина корпуса – 10 м,

средняя осадка – 6,2 м,

энергетическая установка: 2 дизель-генератора по 1000 кВт, питающих главный электродвигатель (5500 л.с.), электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с., два резервных электродвигателя по 102 л.с.

вооружение – 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм с автоматической подзарядкой, 18 торпед, 24 мины, 4 ракеты "Калибр", ПЗРК "Стрела-3" или "Игла", 8 ракет.

Подлодка "Ростов-на-Дону"/Фото из открытых источников

Поврежденные суда в Севастополе: последствия для России и преимущества для Украины

По оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, БДК "Минск" можно смело относить к непоправимым потерям врага, ведь сегодня Россия уже не может строить такие корабли.

По оценкам аналитиков издания Defense Express, для поражения "Минска", скорее всего, были использованы крылатые ракеты типа Storm Shadow. Они имеют 45 кг боевой части, состоящей из двух отдельных частей. Первая – лидирующий кумулятивный заряд, образующий отверстие в препятствии, куда уже влетает основная обломочно-фугасная боевая часть.

"Таким образом при поражении подлодки или любого другого корабля взрыв проходит внутри корпуса. Это уже означает критические повреждения. А в случае с масштабным пожаром, охватившим оба корабля, речь идет о критических последствиях, потому что корабли просто выгорают изнутри, а из-за высокой температуры плавятся переборки", – говорится в сообщении аналитиков.

Поврежденный большой десантный корабль "Минск"/Фото: российские СМП

В то же время военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил, что большие десантные корабли, например "Минск", должны спасти логистику российских войск в тот момент, когда ВСУ "перережут" железнодорожную ветвь через Токмак. При таком сценарии россияне планируют обеспечивать горючим свою группировку в оккупированных районах Запорожской области (и в южной части Донецкой) через оккупированный Мариуполь, перебрасывая это топливо и тяжелые грузы с помощью десантных кораблей.

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"Если Украина сможет перерезать идущую через Токмак артерию (…) и лишит российский черноморский флот транспортных возможностей, то это, по факту, создает своего рода A2AD зону (anti-access and area denial – зона запрета доступа) для российской логистики. А без топлива (и регулярного подвоза БК, медицинских запасов, оборудования и т.п.) воевать очень сложно, мягко говоря", – объяснил Левин.

Что касается подлодки "Ростов-на-Дону", то Коваленко обратил внимание, что такие суда – очень сложные цели для отслеживания и уничтожения, ведь подловить их можно только в надводном положении.

А в Defense Express отметили, что для уничтожения подлодки нужен целый комплекс средств с противолодочными кораблями, самолетами и вертолетами, собственными подлодками. Но у Украины сейчас ничего из этого нет, поэтому попадание на лодку россиян – уникальная ситуация, которая точно войдет в историю. Там также подчеркнули, что это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю.

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