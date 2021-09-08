Кордоны полиции и перекрытые дороги: в Париже судят террористов, из-за которые в терактах 2015 года погибло 130 человек

Вердикт ожидается в конце мая 2022 года.
В Париже сегодня при усиленных мерах безопасности стартует историческое слушания — суд над подозреваемыми в терактах 2015 года. Тогда погибли 130 человек. На скамье подсудимых 20 подозреваемых, а истцов — 1800.
О деле из Парижа специально для ТСН Мария Ещенко.
Сегодняшнего для очень ждали родственники погибших и пострадавшие. Нет парижанина, который бы не помнил, где находился в тот трагический вечер 13 ноября 2015, когда во французской столице расстреляли 130 человек и ранили еще более 400.
«Думаю, хорошо, что этих людей наконец судить, и мы снова говорим о тех страшных событиях. Мы не должны забывать», — говорит парижанка Ариан.
Для слушаний в парижском Дворце правосудия построили специальный зал площадью 700 м2. Меры безопасности беспрецедентные — весь квартал вокруг перекрыли, стянули десятки полицейских машин. В течение следующих девяти месяцев свидетельство давать около трех сотен человек, между ними как пострадавшие, так и родственники погибших, полицейские, врачи, спасатели, политики, среди которых и Франсуа Олланд.
Суд наконец подвести черту под событиями, которые шокировали Францию 6 лет назад, говорит министр юстиции.
«13 ноября 2015 погрузило Францию в сплошной кошмар. Время разделился на до и после. Те события стали частью нашей истории и нашей коллективной памяти. И правосудие не может отставать», — отмечает министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.
На скамье подсудимых — 14 человек, еще шесть судят заочно. Всех подозревают в причастности к организации терактов, а это и поставки оружия и предоставления жилья, изготовление фальшивых документов и другая логистика. Лишь один из подсудимых — Салах Абдеслам — джихадист-смертник, чей пояс по неизвестным причинам не взорвался возле стадиона «Стад де Франс» в тот вечер. Террорист уже отбывает 20-летний срок в одиночной камере за нападение на полицейских в Бельгии, где он скрывался после парижских терактов. С момента ареста он молчит и не сотрудничает со следствием.
Его брат вместе с другими смертниками подорвал себя на одной из парижских террас, перед этим расстреляв около сорока человек на террасах ресторанов и баров квартала. Другая группа смертников взяла в заложники зрителей концерта в концертном зале «Батаклан», где за вечер было убито 90 человек. Для тех, кто выжил, этот травматический опыт не прошел бесследно.
«У меня наверное был посттравматический синдром. Постоянная тревожность, плохое самочувствие, депрессия — должен обратиться к психотерапевту», — говорит один из тех, кто выжил.
Для родственников погибших и выживших в терактах, судебный процесс сможет наконец ответить на многочисленные вопросы относительно вечера террора 13 ноября.
Вердикт ожидается в конце мая 2022 года.