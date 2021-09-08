Кордоны полиции и перекрытые дороги: в Париже судят террористов, из-за которые в терактах 2015 года погибло 130 человек

Кордоны полиции и перекрытые дороги: в Париже судят террористов, из-за которые в терактах 2015 года погибло 130 человек

Вердикт ожидается в конце мая 2022 года.

В Париже сегодня при усиленных мерах безопасности стартует историческое слушания — суд над подозреваемыми в терактах 2015 года. Тогда погибли 130 человек. На скамье подсудимых 20 подозреваемых, а истцов — 1800.

О деле из Парижа специально для ТСН Мария Ещенко.

Сегодняшнего для очень ждали родственники погибших и пострадавшие. Нет парижанина, который бы не помнил, где находился в тот трагический вечер 13 ноября 2015, когда во французской столице расстреляли 130 человек и ранили еще более 400.

«Думаю, хорошо, что этих людей наконец судить, и мы снова говорим о тех страшных событиях. Мы не должны забывать», — говорит парижанка Ариан.

Для слушаний в парижском Дворце правосудия построили специальный зал площадью 700 м2. Меры безопасности беспрецедентные — весь квартал вокруг перекрыли, стянули десятки полицейских машин. В течение следующих девяти месяцев свидетельство давать около трех сотен человек, между ними как пострадавшие, так и родственники погибших, полицейские, врачи, спасатели, политики, среди которых и Франсуа Олланд.

Суд наконец подвести черту под событиями, которые шокировали Францию 6 лет назад, говорит министр юстиции.

«13 ноября 2015 погрузило Францию в сплошной кошмар. Время разделился на до и после. Те события стали частью нашей истории и нашей коллективной памяти. И правосудие не может отставать», — отмечает министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

На скамье подсудимых — 14 человек, еще шесть судят заочно. Всех подозревают в причастности к организации терактов, а это и поставки оружия и предоставления жилья, изготовление фальшивых документов и другая логистика. Лишь один из подсудимых — Салах Абдеслам — джихадист-смертник, чей пояс по неизвестным причинам не взорвался возле стадиона «Стад де Франс» в тот вечер. Террорист уже отбывает 20-летний срок в одиночной камере за нападение на полицейских в Бельгии, где он скрывался после парижских терактов. С момента ареста он молчит и не сотрудничает со следствием.

Его брат вместе с другими смертниками подорвал себя на одной из парижских террас, перед этим расстреляв около сорока человек на террасах ресторанов и баров квартала. Другая группа смертников взяла в заложники зрителей концерта в концертном зале «Батаклан», где за вечер было убито 90 человек. Для тех, кто выжил, этот травматический опыт не прошел бесследно.

Новости мира: во Франции судят причастных к организации серии терактов в ноябре 2015 года

«У меня наверное был посттравматический синдром. Постоянная тревожность, плохое самочувствие, депрессия — должен обратиться к психотерапевту», — говорит один из тех, кто выжил.

Для родственников погибших и выживших в терактах, судебный процесс сможет наконец ответить на многочисленные вопросы относительно вечера террора 13 ноября.

Вердикт ожидается в конце мая 2022 года.

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