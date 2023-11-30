Корейский, чеченский или хорватский: какой сценарий после войны "светит" Украине и в чем угроза

ТСН.ua выяснял, послевоенный опыт каких стран может быть полезен Украине, а на какой нужно обратить внимание, чтобы не допустить таких же ошибок.

Полномасштабное вторжение РФ и война с Россией – самый большой по масштабу вооруженный конфликт на Европейском континенте со времен Второй мировой войны. Однако на долю не только одного украинского народа выпала война.

Все войны, как известно, рано или поздно заканчиваются. Какие исторические прецеденты могут быть поучительными для Украины и опытом каких стран мы можем воспользоваться, а какой наоборот – смертельно опасен для нашего государства, разбирался ТСН.ua.

Корейский сценарий

Говоря о корейском сценарии, имеется в виду опыт завершения Корейской войны 1950-1953 гг. Формально это была война между демократической властью на юге и коммунистическим режимом на севере. Но в боевых действиях участвовали с одной стороны Китай и СССР (на стороне Северной Кореи), с другой – США и ряд западных стран под флагом ООН).

Немного по истории о Корее

После Второй мировой войны США и СССР договорились разделить Корейский полуостров по 38-й параллели.

Карта Корейского полуострова перед началом войны / Фото: Википедия

Распределение Кореи должно быть временным. Однако ни юг, ни север не собирались уступать, и хотели, чтобы именно их власть распространилась по всей стране.

По состоянию на начало осени 1950 северокорейские силы при поддержке своих более мощных тоталитарных друзей вытеснили силы Южной Кореи и ООН далеко на юг, вплоть до Пусана. Во время контрнаступления осенью 1950 года Сеулу при поддержке сил ООН удалось выгнать коммунистов далеко за 38 параллель, почти до границы с Китаем.

Ни Пекин, ни Москва не собирались мириться с потерей сателлита, поэтому усилили помощь КНДР. О предоставленной Советским Союзом военной помощи в США было хорошо известно, но во избежание ядерного конфликта никакие меры Вашингтоном не были приняты.

Последствия Корейской войны

Война завершилась почти на той же границе (за небольшими изменениями), где и началась. Соглашение о перемирии считалось временным, однако действует до сих пор.

Карта Корейского полуострова / Фото: Associated Press

При поддержке США Южная Корея стала процветающей страной, с сильной экономикой и передовыми технологиями.

Также Сеул в последние годы активно вкладывает деньги в свой ВПК и продает оружие и военную технику в мире. К примеру, в июле прошлого года Польша подписала контракт с Южной Кореей о поставках тяжелого вооружения и самолетов. А в марте этого года стало известно, что Польша в Познани начинает производство танков вместе с Южной Кореей. Правда, делиться оружием и техникой с Украиной Сеул не хочет.

Между тем, КНДР – один из самых жестких тоталитарных режимов в мире, где, например, за просмотр южнокорейского фильма можно загреметь в тюрьму. О критике "вождя" здесь даже и речи не идет. А сам глава КНДР Ким Чен Ын прославился своей жестокостью, когда приказав опального генерала расстреляли из гранатомета.

Во время войны в Украине Ким Чен Ын помогает другому тирану – Путину.

Путин и Ким Чен Ын во время визита главы КНДР в Россию / Фото: Associated Press

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине. Речь идет о более чем 10 партиях боеприпасов.

Между тем, когда-то единый народ продолжает жить фактически не в двух разных государствах, а в двух разных мирах. По словам историков, у жителей Севера и Юга постепенно даже меняется язык. Не исключено, что через несколько десятилетий им будет трудно понять друг друга.

Жители КНДР / Фото: Associated Press

Сеул (Южная Корея) / Фото: Associated Press

Отношение власти к вероятности корейского сценария

Украинские лидеры общественного мнения и власть негативно относятся к корейскому сценарию. В мае издание Politico со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что в Администрации президента Байдена рассматривают вариант, когда Украина будет разделена на две части по "корейскому" сценарию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что такой сценарий "вообще не стоит в повестке дня".

Опыт для Украины

Говоря о корейском сценарии для Украины, эксперты отводят оккупированным территориям роль КНДР. В случае заморозки войны с РФ путь Южной Кореи Киев мог бы повторить в случае неизменной помощи Западу. Но, как мы видим, в последнее время США и союзники все меньше хотят помогать украинцам.

Отличие ситуации в Украине от "корейского контекста"

Путинский режим не создает в Украине никаких марионеточных псевдогосударственных образований. Даже так называемые "ЛДНР" в конце концов были захвачены напрямую.

Как отмечает публицист Владимир Соловьян, "Москва уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях, потому следствием отказа Киева от оккупированных территорий политика этноцида в отношении миллионов украинцев".

По мнению политолога Владимира Фесенко, корейский сценарий будет рассматриваться в том случае, "если война перейдет в длительную и устойчивую позиционную фазу, если станет ясно, что ни одна из сторон не получит преимущество и не выиграет войну окончательно".

Чеченский сценарий

Но корейский сценарий – это еще не самый плохой. В контексте противоречий между политической властью и головокомом Залужным, о которых пишут СМИ, следует напомнить, что ждет народ, лидеры которого не могут договориться между собой, даже после того, как разбили агрессора.

Политический и религиозный раскол в Чечне

Чеченский народ, несмотря на победу в Первой чеченской войне (1994 – 1996 годы), не сумел выстоять в борьбе с российскими оккупантами, что завершилось для него трагически.

После Первой Чеченской войны Чечня де-факто стала независимой от России. Кремль был в панике, ведь не без основания боялся, что примеру Чечни последуют другие национальные автономии и народы.

Между тем, в Республике Ичкерия начался политический кризис и борьба за власть, провоцированная агентами ФСБ.

"Война была приостановлена и перешла в другую форму – работа спецслужб. Если в открытой войне мы умели противостоять России, то противостоять против российских спецслужб и их провокаций – мы оказались не готовы", – сказал чеченский политический и военный деятель, лидер свободной Ичкерии Ахмед Закаев .

Ахмед Закаев / Фото: скриншот с видео

Он напомнил, что после Первой чеченской войны его страна находилась в руинах и чеченцы остались один на один со своими проблемами, ведь ни Россия, ни мир не собирались им помогать.

"И, конечно, произошедший религиозный раскол. В этом он превзошел все и вся. Это было основной причиной раскола в чеченском обществе", – сказал лидер свободной Ичкерии. Под религиозным расколом Закаев подразумевает, что чеченцы разделились на умеренных мусульман, стремившихся построить свободное от РФ государство с помощью Запада, и радикальных исламистов. В частности, речь идет о конфликте между правительством Масхадова (который был убит россиянами 2005 года) – с одной стороны и радикальными исламистами (т.н. ваххабитами) – с другой.

Закаев считает, что главной ошибкой чеченского народа было проведение выборов, и это позволило россиянам внести раскол в общество.

Серию террористических актов в российских городах Буйнакск, Москва и Волгодонск, устроенных ФСБ сразу после прихода к власти молодого тогда Путина, "спихнули" на чеченцев и использовали как один из поводов для новой войны.

К сожалению, во Второй чеченской войне горный народ не выстоял.

Чеченец Мохмад Ютаев, в 14-летнем возрасте принимавший участие в войне. В 15 лет участвовал в атаке по захвату заложников в Буденовске. Погиб в 1999 году / Фото: скриншот с видео

15-летний Рустам Чахкиев на видео в 1995-м заявлял, что готов погибнуть за свою родину.Парень попал в российскую тюрьму и считался убитым при попытке бегства.Весной 2022 года Кадыров показал на видео мужчину, представившегося Чахкиевым. Мужчина заявил, что едет воевать против Украины.

Партизанская война продолжалась с 2000 до, по разным данным 2010 или даже 2017 годов. В декабре 2017 года глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил об "окончательной ликвидации террористического подполья" на Северном Кавказе. Закаев утверждает, что последние бойцы чеченского движения сопротивления были убиты в 2021 году.

Оккупанты устроили чеченцам настоящий террор. По состоянию на 23 декабря 2001 г. в Чечне действовали более 800 фильтрационных лагерей и фильтрационных пунктов. Как и позже в Украине, россияне грабили мирное население, убивали, насиловали, жгли дома.

После Первой и Второй чеченских войн значительное количество чеченцев было вынуждено бежать в страны Западной Европы, Турции и арабские страны, спасаясь от российских репрессий.

Многие лидеры освободительного движения Ичкерии предали свой народ и перешли на сторону российских оккупантов. Во время Первой чеченской войны вместе с отцом Рамзан Кадыров находился в рядах борцов за независимость Ичкерии и даже хвастался в одном из интервью, что "убил первого русского в 16 лет". Его отец, Ахмат Кадыров занимал должность муфтия Ичкерии и был одним из лидеров борьбе за независимость от РФ.

Во время Второй чеченской войны Кадыры предали свой народ и перешли на сторону Москвы.

Отец "дон-дона" Ахмат Кадыров и Путин в 2000 году / Фото: Википедия

Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющийся Кремлю.

Рамзан Кадыров и его любимец, средний сын Адам

Двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов, бывавший на оккупированных территориях и даже едва не "задвоесотный", был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева.

Адам Делимханов

Из последних предателей известно о Хусейне Джамбетове, который воевал за Украину в составе чеченского Отдельного батальона особого назначения (ОБОН), но вернулся в Грозный и выразил поддержку режиму Рамзана Кадырова.

Уроки для Украины

Экс-командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий предупреждает : путинский режим пытается убедить Запад в необходимости прекращения боевых действий и переговоров. Таким образом, Кремль стремится выторговать себе время, чтобы подготовиться к новой войне.

"Это катастрофический вариант. Для нас это означает проигрыш войны. Россияне это прекрасно понимают. Это чеченский вариант, когда они проиграли Первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко Второй чеченской войне. Это выигрыш времени, чтобы окончательно нас уничтожить", – объяснил военный.

Хорватский сценарий

В 1991 году в ответ на провозглашение независимости Хорватии сербы, которые компактно были расселены в восточных и юго-восточных регионах страны, провозгласили непризнанное государственное образование "Республика Сербска крайна". Сепаратистское образование, поддерживаемое Белградом, существовало с 1991 по 1994 год.

Карта "Сербской крайны" / Фото: Википедия

С 1992 года между властями Хорватии и сепаратистами было подписано соглашение о прекращении огня. Это время Загреб использовал для усиления своей армии.

В мае 1995 года хорваты провели операцию "Молния" для возобновления контроля над западной Славонией.

4 августа – 7 августа 1995 года хорваты провели крупномасштабную военную операцию, которая получила название "Буря". 5 августа пала столица хорватских сербов город Книн.

Посредством операции всего за 84 часа Загреб восстановил власть на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях. "Буря" стала ключевой военной акцией, положившей конец войне в Хорватии и восстановившей территориальную целостность страны.

Карта операции "Буря"

Почему не все так просто будет для Украины

Хорватский опыт ценен для Украины, но стоит учитывать: украинцам противостоит ядерное государство с более чем 140 млн населением и бесконечным мобилизационным ресурсом. РФ ставит экономику на военные рельсы, заручилась поддержкой таких же тоталитарных режимов, как Иран и Северная Корея и пытается "выторговать" поддержку Китая.

В то время как Союзная Республика Югославия (Сербия) к тому времени уже вела войну в Боснии и пыталась удержать Косово. РФ после распада СССР была ослаблена и не могла оказать своему традиционному союзнику на Балканах – Белграду – полноценную помощь.

Боснийский сценарий

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До 22 февраля 2022 года Украине многие эксперты "предсказывали" боснийский сцеарий. После полномасштабного вторжения и так называемого "присоединения" Путиным оккупированных территорий, он уже фактически неактуален, но кратко объясним читателям, о чем идет речь.

До 2022 года не исключалось, что Путин может вернуть Донбасс Украине на условиях автономии, чтобы тормозить европейский и евроинтеграционный курс, как это делает Республика Сербская (не путать с Сербией) в составе Боснии. Но как видим, диктатор Путин не пошел по этому пути.