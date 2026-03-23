«Корейский» сценарий для Украины и альянс России и КНДР: интервью с генерал-лейтенантом армии Южной Кореи

Реклама

Война США и Израиля против Ирана, охватившая весь Ближний Восток и спровоцировавшая мировой энергетический кризис, длится уже более трех недель. Очередное противостояние напрямую влияет на Украину, отвлекая внимание и ресурсы, в том числе оружие, особенно ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot.

Из-за блокирования Ираном Ормузского пролива и стремительного роста мировых цен на энергоносители США сначала ослабили санкции против российской, а затем и иранской нефти. Вместе с этим Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, пригрозив ударами по электростанциям.

Так чем же закончится война на Ближнем Востоке? Какие последствия она будет иметь для войны России против Украины? Почему это опасно для региона Восточной Азии, где также может вспыхнуть война? Все эти вопросы ТСН.ua задал генерал-лейтенанту армии Южной Кореи в отставке Чун Ин-бому.

Реклама

– Начнем с войны России против Украины. Возможен ли «корейский» сценарий для Украины?

- Если вы имеете в виду корейский сценарий – это перемирие, гарантированное третьей стороной. В Корее это командование ООН (преимущественно под руководством США – Ред.). В случае Украины это, очевидно, не будет НАТО. Это будет какая-то другая сила. Я думаю, что сейчас это, пожалуй, единственное правдоподобное решение, потому что победы России не будет. И победы Украины не будет. Первое, что нужно сделать, – это прекратить боевые действия. И потому логичным шагом является перемирие. Оно должно быть гарантировано. А лучшая гарантия – присутствие третьей стороны на границах. Так что если вы говорите о корейском решении - перемирии с гарантиями поддерживающей его третьей стороны - да, я бы сказал, что это, пожалуй, единственное достижимое решение сейчас.

– Разговоры о «корейском» сценарии очень популярны в администрации Трампа. Но в Корее присутствуют американские войска – около 28 тыс. – крупнейший контингент США за рубежом. Украина одна. Видите ли вы какую-нибудь готовность России остановить эту войну?

– Простите, но я не вижу, чтобы Путин стремился остановить это по доброй воле. Сейчас у него много проблем. Более миллиона жертв. Его экономика не в лучшем состоянии. Насколько мне известно, последние (российские – Ред.) военные операции идут не так хорошо. Но опять же, я не думаю, что он может позволить себе сказать, что этого достаточно. К сожалению, пока он не достигнет точки, когда больше не сможет выдерживать давление, война должна продолжаться. И мне очень жаль украинский народ, потому что они должны пройти через этот процесс.

Реклама

– Очередная война на Ближнем Востоке сейчас помогает Путину?

– Я думаю, что американцам помогает то, что Россия не может перенаправлять свои ресурсы и помощь Ирану. Но эта война делает две вещи.

Во-первых, она фокусируется на Иране, а не на Украине.

Во-вторых, она ворует ресурсы у Украины, идущие на Ближний Восток. Я особенно разочарован тем, что ракеты-перехватчики для ПВО, которые нужны вашей стране, направляются на Ближний Восток. Но, знаете ли, приоритеты есть приоритеты. Но я одобряю инновации и находчивость украинцев.

Реклама

- Когда мы говорим об Иране и нынешней войне на Ближнем Востоке, какая наибольшая стратегическая ошибка США?

– Я не думаю, что они ошиблись. Но, знаете ли, американцы думают о правах человека и эскалации. Даже в вашем театре военных действий их оружие нельзя использовать по полной, они устанавливают ограничения. Вам не разрешено использовать американское оружие для глубоких ударов по российской территории или российской инфраструктуре. Это не то, как нужно вести войну. Вы должны безжалостно атаковать врага. И именно это россияне делают с вами. Поэтому я думаю, что у свободного мира есть эти правила, которые ограничивают нас от борьбы на равных, играя с нашими врагами, такими как Путин, китайцы, иранцы.

- Как долго еще продлится война на Ближнем Востоке? И смогут ли США и Израиль свергнуть иранский режим?

– Значит, прошло уже три недели. Нетаньяху и Трамп говорят по-разному, не правда ли? Некоторые считают, что между израильтянами и американцами существует раскол. Я думаю, что, возможно, это игра в хорошего и плохого полицейского, чтобы побуждать иранцев к войне.

Реклама

Война в Украине – как боксерский матч, который будет продолжаться, пока одна сторона не скажет «сдавайтесь». И потом вмешивается белая сила. Но в Иране все немного по-другому. Есть перерывы между раундами. В июне прошлого года война длилась 12 дней. Сейчас она может занять 21 или 30 дней. Потом, я думаю, снова будет перерыв. Американцы изготовят больше оружия. Иранцы постараются изготовить больше оружия. Но в конце концов бомб всегда больше, чем целей.

У Ирана нет шансов. У иранских исламистов, я считаю, нет шансов. Если бы я был исламистом, я бы сказал: хорошо, можете забрать мою ядерную программу. Конечно, следующий шаг – это проверка. Поэтому вам понадобятся МАГАТЭ и, возможно, американские войска, чтобы избавиться от ядерного, ракетного и проводного потенциала. И в этот момент иранскому народу нужно принять решение. Есть два условия.

Первая – это иранский народ. В Украине большинство украинцев не хотят быть россиянами, не правда ли? Конечно. Но в Иране, я думаю, это по-другому.

Вторая – это Израиль. А у Израиля есть более гибкие варианты, чем у Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что из-за этих двух вещей Иран, особенно исламские фундаменталисты, должны сделать выбор: продолжать войну и быть убитыми или пойти на компромисс.

Реклама

- Какую угрозу для Республики Корея представляет стратегическое партнерство и военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей?

– Это серьезная проблема. Многие недооценивают Северную Корею. Опыт войны в Украине показывает, что северокорейский солдат очень способен и идеологически силен. Теперь они получили непосредственный опыт. Они воюют с украинцами и учатся у них. Так что они стали достаточно сильными.

– Но существует ли риск еще одной войны на Корейском полуострове?

– Итак, Северная Корея, я считаю, не изменила своей цели, заключающейся в объединении Корейского полуострова на своих условиях. Но условия еще не установлены. Они сражаются. Им нужно больше оружия. У нас есть союз с США. Поэтому условия не выполнены. Но как только условия будут выполнены, я думаю, что северокорейское руководство будет похоже на Путина. Они почувствуют, что их судьба – попытаться объединить Корею любыми средствами, включая силу.

Реклама

- Верите ли вы в обязательство США защищать Южную Корею?

– Да и нет. Я думаю, что Соединенные Штаты перегружены. У них проблемы. Но в то же время США достаточно мудры, чтобы знать, что Корея важна. Поэтому я считаю, что Южная Корея должна внести свой вклад в поддержку этих отношений и напомнить Америке, что этот союз выгоден обеим сторонам.

- Может ли Китай начать войну против Тайваня уже в следующем году, когда КНР будет отмечать 100-летие своей армии, как об этом предупреждала американская разведка?

– Китаю будет нелегко это сделать, потому что у него есть проблемы. Но все может произойти. Есть много переменных, из-за которых Китай ошибется и примет неправильное решение, как мы это видели с Россией в Украине.

Реклама

- Какие сходства и отличия вы видите между войной России против Украины и войной здесь, на Корейском полуострове более 70 лет назад?

- Разница 70 лет, не правда ли? 80 лет назад мир был разделен между коммунизмом и капитализмом. Но 30 лет назад было доказано, что коммунизм не работает. Некоторые люди могут утверждать, что у Путина были свои причины для вторжения в Украину. Развитие НАТО, исторические связи с Украиной и тд. Но я считаю, что Путин никогда не должен был применять силу, чтобы попытаться разрешить политическую ситуацию. Так что урок состоит в том, что не следует использовать силу для попытки решить политическую проблему.