Коридор затемнений 2021: действительно ли он вливает на землян

Все базируется на вере и это нормально, когда человек хочет опираться на кого-то или что-нибудь в сложных ситуациях.
Коридор затемнений: он начнется с частичного лунного затмения 19 ноября и завершится 4 декабря после полного солнечного затмения. Что говорят об этом периоде астрономы и советуют астрологи? Но влияет ли это явление на поведение людей и говорящие психологи — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 17 ноября.
Психолог объясняет – все базируется на вере и это нормально, когда человек хочет опираться на кого-то или что-то в сложных ситуациях.
Многие люди склонны к тому, чтобы верить во всевозможные гороскопы, в коридор затемнений, в астрологию. Это в психологии называется как "магическое мышление" и оно имеет для психики защитную функцию.
Жизнь же – сложная вещь, и хочется как-то разделить ответственность. Мол, не я ведь в этом виноват – это день был плохой, или солнечное затмение, ретроградный Меркурий. И это уже снимает напряжение с психики.
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