Кормила смесью с самогоном: в Одесской области мать не навещает своего ребенка в больнице, которого чуть не убила

Кормила смесью с самогоном: в Одесской области мать не навещает своего ребенка в больнице, которого чуть не убила

Медики спасли ребенка.

В Одесской области 29-летняя мать поела младенца самогоном, чтобы ребенок крепко спал и не мешал ей плачем. Женщина разводила алкоголем детские смеси. Впоследствии она написала заявление об отказе от ребенка.

Об этом 7 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Соцработники обнаружили в детской смеси алкоголь

Медики и социальные работники во время проверки обнаружили, что 29-летняя мать жила с ребенком в одной комнате с 79-летним больным пневмонией мужчиной.

"13 лет назад она родила первого мальчика своего в соседском доме. И она сразу от ребенка отказалась, потому что некуда было идти", — говорит директор территориального центра социального обслуживания Лариса Незгодинская.

12 января Валентина во второй раз родила здорового мальчика, но дома он начал стремительно терять вес. Каждый раз, когда приходили медики, младенец спал. А во время очередного визита, уже с соцработницей, застали ребенка рядом с больным пневмонией сожителем. Женщину попросили показать, как она кормит сына и хватает ли ему пищи. Из бутылочки со смесью пахло спиртным.

В Одесской области соцработники обнаружили мать, разводившую детское питание водкой | Новости Украины

Социальные работники говорят, что, когда они попробовали смесь, то почувствовали в ней алкоголь.

"Для ребенка это – смертельно, ребенок не набирал в вес. Это могло привести к смерти ребенка. Было бы алкогольное отравление", – говорит медицинская сестра Елена Шитря.

Мать говорит, что алкоголь попал в детскую смесь случайно

29-летняя Валентина и ее брат Степан уверяли, что алкоголь случайно попал в бутылочку с детской смесью. Но соседи рассказали, что взрослые жаловались, что ребенок мешает им своим плачем.

Женщине предложили по меньшей мере немедленно отправить в больницу больного сожителя, чтобы он не подвергал опасности малыша. Однако она решила отказаться от ребенка.

"Она сразу сказала, что можете забрать ребенка", — говорит староста села Виталий Колесниченко.

Женщина не посещает ребенка в больнице

Сашу срочно забрали в районную больницу.

"Когда ребенка госпитализировали, он весил еще меньше, чем при рождении", — говорит врач-педиатр Алла Скарга.

Через несколько дней мать ни разу не посетила сына в больнице. Отказывается говорить с журналистами, с сельсоветом и даже с жалеющими ее соседями.

Через несколько дней в больнице Саша начал набирать вес, его щечки порозовели, он улыбается медсестрам. Судьбу малыша должна решить служба по делам детей. Возвращать его к матери пока небезопасно.

Напомним:

В селе Исаево Березовского района мать поела ребенка, которому исполнилось всего 20 дней, самогоном из бутылочки. Мальчик перестал набирать вес, именно на это обратили внимание медики.

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