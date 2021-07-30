Кормили из бутылочки и заказывали молоко из США: как в Мюнхене спасли бобренка

Кормили из бутылочки и заказывали молоко из США: как в Мюнхене спасли бобренка

Выходить бобренка взялась одна из местных ветеренаров.

В Мюнхене совсем слабого и беспомощного малыша бобра нашли местные, когда гуляли у озера. Детеныша, вероятно, просто вымыло из норы и он потерялся.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 июля.

Новости мира: жители Мюнхена нашли слабого малыша бобра и спасли его

Выходить бобренка взялась одна из местных ветеренаров. Женщина признается, это дело совсем не легкое. Сначала кормить малыша приходилось из бутылочки каждые три часа. Да еще и заказывать специальное молоко из Соединенных штатов. За первые два месяца с момента спасения бобренок уже набрал четыре килограмма. Впрочем, на волю выпускать его еще рано.

Напомним:

В одном из китайских питомников появилась самая тяжелая в мире новорожденная панда . Этот малыш — девочка, весом 249 граммов. И это в 2,5 раза больше, чем обычно. Такого, говорят зоологи, еще не было. По их словам, роженица и детеныш чувствуют себя хорошо. И все идет, как надо: малыш много ест и спит. А мама с радостью о нем заботится.

. Этот малыш — девочка, весом 249 граммов. И это в 2,5 раза больше, чем обычно. Такого, говорят зоологи, еще не было. По их словам, роженица и детеныш чувствуют себя хорошо. И все идет, как надо: малыш много ест и спит. А мама с радостью о нем заботится. А из контактного зоопарка под Киевом спасли пятерых медвежат. Условия их содержания были просто жуткими. О благополучии и здоровье медвежат никто не беспокоился.

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