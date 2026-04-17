Кормят более сотни животных: пожилые супруги, выехавшие из ада войны на Донбассе, нуждаются в помощи

Наталья и Сергей Тимошенко / © ТСН.ua

Семья зоозащитников Натальи и Сергея Тимошенко, уже дважды переселенцев, вынужденных бежать от войны из Донецкой области, снова нуждаются в помощи. У супругов есть домашний приют и сегодня они занимается более 100 животными.

У Сергея тяжелая форма диабета — ему ампутировали часть стопы, а рана до сих пор не заживает. Семье нужны средства на лечение, ремонт жилья и прокормить кошек и собак.

О сложной ситуации женщина рассказала в комментарии ТСН.ua.

До 2014 года семья жила в Донецке и организовала приют для животных прямо у себя дома, однако из-за российского вторжения и оккупации Тимошенко были вынуждены переехать в село Журавка недалеко от Авдеевки, где обустроили новый приют. Но в 2024 году из-за полномасштабной войны супруги снова в отчаянии искали место для спасения. Сейчас они живут в Винницкой области — неравнодушные украинцы собрали деньги им на дом.

По словам Натальи, проблемы со здоровьем у мужчины начались давно. Еще в 2015 году он перенес инфаркт, после чего медики обнаружили у него тяжелую форму диабета. Впоследствии состояние ухудшалось, развились серьезные поражения сосудов и начались проблемы с ногами.

Семья опекает более 100 животных / Фото: Natalia Timoshenko

«У Сергея был инфаркт в 2015 году, после этого у него, а может и раньше диабет был, мы как-то никогда не проверяли ничего. А потом оказалось, что у него тяжелый диабет. Он же инвалид уже за эти годы, инвалид второй группы», — рассказала Наталья.

В конце концов болезнь привела к тяжелым осложнениям. Сначала мужчине ампутировали несколько пальцев на ноге, а впоследствии из-за гангрены и остеомиелита пришлось удалить часть стопы.

Сергей находится в больнице / Фото: Natalia Timoshenko

«И вот его направили в центр этого в Винницу, там отрезали ему стопу. Многое отрезали, не знаю сколько сантиметров, но много. Ну и выписали его через две недели как по регламенту. Сказали, больше не можем держать», — сказала женщина.

Сегодня Сергей проходит лечение в другой больнице, однако медики не дают оптимистических прогнозов. Рана остается открытой и существует риск дальнейшей ампутации.

«Я боюсь, что ему придется дальше кусок, ну, выше колена отрезать. Это вообще будет для нас ужас, не знаю. Да еще на пятке он сможет как-то ходить потом. А если так отрежут, это для нас совсем тяжело будет. Это смерть уже для нас будет просто», — поделилась ТСН.ua Наталья.

На лечение уходит много средств / Фото: Natalia Timoshenko

Ситуацию усложняют трудные условия проживания. Супруги живут в старом доме без должного отопления, где холодно и сыро. По словам женщины, это также негативно влияет на состояние мужчины.

«У него в комнате нет отопления, буржуйку нам прислали волонтеры. Трубы я две купила, а три еще не смогла, чтобы отопление сделать. И у него очень холодно, условия проживания, скажем, ужасающие. Это, конечно, на его состояние влияет», — объяснила она.

Дом семьи Тимошенко / Фото: Natalia Timoshenko

Дом требует ремонта / Фото: Natalia Timoshenko

Несмотря на все трудности, семья продолжает ухаживать за большим количеством животных. Сейчас в их приюте живут более ста собак и кошек, большинство из которых — старые или спасенные из прифронтовых регионов.

«Сейчас сто две зверюшки у нас. У нас половина кошек, половина собак», — сказала ТСН.ua Наталья.

Котики / Фото: Natalia Тимошенко

Наибольшей проблемой для волонтеров остается обеспечение животных едой. По словам женщины, из-за финансовых затруднений им все сложнее покупать даже базовые продукты.

«Мне нужно печень, мне нужно крупу купить, мне вермишель надо купить кошкам. Я уж не говорю о сухом корме, это вообще никто не помогает сейчас. Очень сложно стало, у людей видно такое положение», — рассказала она.

Наталья и ее собаки / Фото: Natalia Timoshenko

Также, по словам Натальи, на состояние здоровья Сергея негативно влияет нехватка полноценного питания. Из-за скудных доходов семья вынуждена экономить даже на самом необходимом.

«Ну и конечно, с Сергеем состояние усугубляет питание, мы получаем пенсии, по 2 565. После моих лекарств и оплаты коммунальных, на еду нормальную не хватает. Сергей ест, что есть, о диете речи нет», — сказала она ТСН.ua.

Сергей находится в больнице / Фото: Natalia Timoshenko

Кроме корма, семья также нуждается в наполнителе для кошачьих туалетов, лекарстве для Сергея и средства на ремонт жилья — в частности на пол, отопление и борьбу с плесенью и блохами, которые живут в полу.

«Ну деньги, конечно, нужны. Нам очень линолеум нужен. У меня комната, стены все в черной плесени. Все время мою, мою. Нет отопления, холодная комната», — добавила ТСН.ua женщина.

Животные, которыми занимается семья / Фото: Natalia Timoshenko

Супруги принимают любую помощь — финансовую или в виде продуктов для животных. Больше всего сейчас нужны кошачий корм, крупы, макароны, мясо и наполнитель для туалетов.

Номер карты и адрес НП для помощи

4149 6293 4399 9090 ПриватБанк

5167 8032 4777 0857 Ощадбанк

5375 4114 2206 7897 Монобанк

PayPal timoshenko.natal@gmail.com

Если кто-то захочет прислать помощь по почте, Наталья оставила адрес для отправлений:

Получатель: Наталия Тимошенко

Телефон: 050 887 73 98

Адрес: Винницкая область, село Бджильна

Отделение: Новая почта №1

Наталья говорит, что, несмотря на сложные обстоятельства, они не могут покинуть своих подопечных, ведь большинство из них — спасенные животные, которые уже не имеют другого дома.