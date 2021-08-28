Кормят каждые два часа и кладут в сумку: в бердянском зоопарке выхаживают кенгуренка, который остался без мамы

Малыш родился два месяца назад.

Маленького кенгуренка выхаживают в бердянском сафари-парка. Малыш остался без мамы — она погибла во время грозы — и был обречен. Ведь детеныши кенгуру такие крошечные, что почти полгода живут в маминой сумке. Но сотрудники зверинца смогли его спасти. И наконец — впервые вывели на прогулку.

О том, как это было — 28 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Первые, еще неуверенные шаги по травке, и — первая стойка, которую принимают кенгуру — маленький Скуби-Ду знакомится с миром, который его окружает. Но пока он в основном под наблюдением взрослых.

Это малыш родился два месяца назад. Обычно кенгурят нельзя увидеть как минимум до полугода — они живут в маминой сумке, и даже выглядывают только, когда подрастут.

Новости Украины: в бердянском зверинца спасли осиротевшего кенгуренка

Сейчас здесь остался только папа. Мама погибла во время грозы — от стресса кенгуру убилась об ограду. Малыша, который выполз из сумки, воспитывают работники Сафари-парка.

Хвостатое сумчатое кормят каждые два часа. К молоку добавляют желток, чтобы малыш получал все необходимые витамины. Впоследствии будут приучать и к растительной пище. К своим опекунам Скуби Ду уже привык.

После обеда кенгуренка кладут в сумку, которая напоминает мамину. Там поддерживают необходимую температуру. Через несколько месяцев малыша должны выпустить в вольер.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку