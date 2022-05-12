Кормят украинцев в единственном уцелевшем здании в Бородянке: история "сумасшедшего волонтерского объединения" из Киева

Столичные волонтеры, ранее кормившие военных в Киеве, теперь каждый день ездят в нескольких десятках километров от города, чтобы накормить жителей разрушенной Бучи.

Готовят волонтеры прямо в столовой местной гимназии. Это едва ли не единственное полностью уцелевшее здание в Бородянке. Оно теперь приютило и администрацию, и полицию, и прокуратуру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Так случилось, что в общине большая беда, а Бог распорядился, что наша школа уцелела, осталась единственным зданием, которое не пострадало существенно, поэтому никто по-другому и не мог поступить", — говорит директор гимназии Елена Коваленко.

Теперь на кухне – как в муравейнике. Здесь только двое профессиональных поваров. Остальные – небезразличные граждане, которые называют друг друга "сумасшедшим волонтерским объединением".

Один из волонтеров, Александр Волков, говорит, что не может усидеть дома под ракетами, потому что понимает, что нужно что-то делать. Завсегдатай этой кухни – десятилетний Володя. Он с детским восторгом рассказывает о войне.

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"Когда бомбили дом, мы сидели с тремя другими семьями в погребе. Едва поместились. Было очень страшно. Если бы мы остались, мы были бы мертвы", — говорит маленький житель Бородянки.

Володя с родными пешком сбежали в соседнее село, впрочем, и туда прилетало. По словам ребенка, когда летали самолеты, "было очень страшно". Мать парня умерла когда ему был только год, а папа тоже волонтер. Так что эта кухня для него — то, что нужно.

Организатор этого процесса – Дария Сает. Уже к третьему дню войны она с партнерами открыла бесплатную кухню в центре Киева. Кормили преимущественно военных. Когда в столице ситуация стабилизировалась, решили помогать разрушенной Бородянке. Каждый день в этой столовой питаются более полутысячи человек. И это – только одно из направлений помощи.

"Помимо готовки мы находим гуманитарную помощь из-за границы, и отправляем машины на Харьков, Херсон, Николаев по всем горячим точкам страны", — рассказывает Дарья.

По ее словам, волонтеры нуждаются в свободных руках, продуктах и топливе. Всегда что-нибудь в дефиците. Сейчас есть много картофеля, который можно обменять на дизтопливо или гумпомощь.

Как волонтеры, рискуя собственными жизнями, спасли кошку в Бородянке

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