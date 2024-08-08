Корогодский ответил, действительно ли идет в мэры Киева: "У меня был разговор с Зеленским"

По словам бизнесмена, сегодня у него есть все шансы победить на выборах.

Бизнесмен, писатель, блогер Гарик Корогодский заявил, что собирается пойти в мэры Киева.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, что хотел принять участие в гонке еще в 2019 году. Тогда, по его словам, это была инициатива президента Зеленского.

“Я потратил какие-то деньги во время войны на мэрскую историю. Это не грубые деньги, не миллионы, может, тысяч 20 долларов я потратил на исследования и на обучение. Я учусь у философов, у урбанистов, то есть изучаю работу изнутри, чтобы знать, что меня ждет. Когда была фейковая кампания, это был прикол, у меня не было даже украинского гражданства. Затем, пять лет назад, в 2019 году я хотел пойти. У меня даже был разговор с Зеленским, его была инициатива, чтобы я шел в мэры", – рассказал Корогодский.

По словам бизнесмена, как показало социологическое исследование, тогда у него не было шансов на победу

“Можно было поиграть, закатать еще какие-то деньги, но не было шансов, потому что у меня узнаваемость была в 2019 году среди киевлян 17 процентов – это очень мало против Кличко. Малейшая узнаваемость у меня среди взрослого поколения, среди наших жизнелюбов. И даже сегодня я сделал исследование — малейшая узнаваемость у меня среди взрослых. Мой электорат — это молодежь, но молодежь не голосует, мы знаем", — рассказал Корогодский.

Бизнесмен говорит, что сегодня у него есть все шансы победить на выборах во втором туре. Срок Кличко истекает в 2024 году, однако выборов не может быть при военном положении.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ГАРИК КОРОГОДСКИЙ: "За эти слова я бы вырвал Гордону язык!". Все подробности в большом интервью

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