Король контрабанды Альперин и его сообщница навели шорох на таможне: что известно о деле на десятки миллионов убытков Украине

Дело о десятках миллионов ущерба государству, о масштабах этого преступления говорил даже президент. И все это набрало неожиданный размах. Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого в СМИ чаще называют королем украинской контрабанды, пошел в Европейский суд по правам человека жаловаться на Национальное антикоррупционное бюро. Детективы задержали его без решения суда. Европейский суд встал на сторону антикоррупционеров.

Все ли в НАБУ на стороне своих детективов? Почему это самое громкое дело по контрабанде закрыли? Какие скандальные детали и фамилии топ-чиновников фигурируют в расследовании? В этом разбирался проект Хапуга UA.

Дело Вадима Альперина – одно из самых громких в Украине. Однако за семь лет и расследования и судебной волокиты, никто до сих пор не понес наказание за масштабный схематоз по обходу пошлины. Более того, выглядит так, будто дело могут "слить". При этом, кроме известной всем фамилии одесского бизнесмена, в ней есть еще не менее значимые фигуры.

И одна из них — бывшая директор администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы, экс-заместитель начальника энергетической таможни Алина Скомарова, ко всему этому еще и родная сестра одного из топ-чиновников того же Национального антикоррупционного бюро, которое и расследует дело Альперина.

Алина Скомарова

Детективы НАБУ в расследовании доказали, что одесский бизнесмен Вадим Альперин организовал преступную схему, чтобы не платить в полном объеме пошлины. Фирмы, связанные с Альпериным, импортировали товары по значительно заниженной стоимости, используя поддельные инвойсы. Документы якобы производились в офисе бизнесмена, расположенном в бизнес-центре "Солнечный" в Одессе.

"В августе 2017 года начали периодически появляться публикации о возможном существовании коррупционной схемы в одной из региональных таможен в Киеве относительно товаров, ввозимых организованной группой людей из Одессы", — рассказывает детектив НАБУ Александр Потребчук.

В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. Таможенники отказывались принимать эти декларации. Однако впоследствии стоимость товаров корректировалась, создавая основания для судебных исков, на которых фирмы Альперина успешно оспаривали действия таможни. В результате товары ввозились в Украину по заниженной таможенной стоимости, а компаниям еще возвращались финансовые гарантии, уплаченные при растаможке.

“Иными словами, партия товара стоимостью 10 миллионов декларируется стоимостью в 1 миллион. И соответственно, в 10 раз уменьшается размер налогов, которые необходимо уплатить с партии этого товара. Сведения о товаре, с нашей точки зрения, указывались достоверные. То есть у нас есть данные о товаре, например, обуви, кроссовки. Почему обратили внимание на именно такой вид товаров? Потому что мы знаем его стоимость, можем пойти в магазин или рынок и купить кроссовки. Так вот такой вид товара ввозится якобы по документам стоимостью 50 центов, то есть 15-20 гривен, что уже явно не соответствовало действительности. Ну и таких примеров много”, — объясняет детектив НАБУ Александр Потребчук.

Именно к этим процессам напрямую была привлечена и должностная лицо Государственной фискальной службы Алина Скомарова. Так говорят следователи. В подтверждение этому во время обысков детективы нашли переписку между ней и самим Альпериным. Скомарова давала указания таможенникам, указывая, какие нарушения следует допускать при растаможке товаров. И хотя официально по тому, что детективам удалось точно установить, бюджет Украины не получил 63 млн гривен. На самом же деле, сколько денег пошло мимо казны правоохранители не берутся точно сказать.

“Это только вершина. Это то, что удалось документально подтвердить, обосновать доказательствами на момент принятия соответствующих решений. Сколько вообще обороты преступной организации сложно представить, и я даже не хочу примерно называть эти суммы. Это действительно сотни миллионов гривен, может быть, и миллиарды гривен”, — говорит детектив НАБУ Александр Потребчук.

Алина Скомарова/Скриншот по видео

Это дело НАБУ начало еще в 2017 году и завершило досудебное расследование в 2022 году. И в надежности обвинений детективы не сомневаются. Вот что ответили нам на запрос:

"Собрано достаточно доказательств, которые дают основания полагать, что участники преступной организации совершали махинации на таможне связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего государству нанесен 63,8 млн грн убытков".

Казалось, с каждым днем общественность услышит приговор, но вместо этого год назад дело закрыли и вовсе не из-за того, что адвокаты доказали невиновность обвиняемых, а по так называемым правкам Лозового.

“Сторона защиты заявила ходатайство о закрытии данного производства, ссылаясь на соответствующие нормы Уголовного процессуального кодекса, в соответствии с которыми нужно было обращаться за продлением срока досудебного расследования, а это не было сделано. Это формальные обстоятельства, которые вытекают из того, что иногда законодатели не до конца качественно формируют нормативно правовые акты", — рассказывает адвокат Юрий Мельник.

Поэтому вместо громких посадок по делу, по которому НАБУ потратило несколько лет, производство фактически "слили". А ключевая фигурантка Алина Скомарова свободно путешествует по миру. На ее страницах в соцсетях полно фото и видео из экзотических уголков мира.

В конце концов, в Высшем антикоррупционном суде все же одумались и теперь дело снова рассматривают в первой инстанции. Однако до рассмотрения дела по сути еще не дошли. Судьи разгребают требования закрыть дело, а также запросы на смягчение обвиняемых. Адвокат Скомаровой, например, требовал, чтобы ей вернули залог в два млн гривен. ВАКС отказал.

В целом же ход судебных заседаний экспертам говорит об одном: дело "сливают".

“Дело любым способом процессуально удлиняется. Что означает "удлиняется" в понимании сленга юридического? Совершаются все юридически значимые законные действия, предусмотренные процессуальным законодательством, чтобы распределяемый срок растянуть, а затем совершенно законно не продлить. Там достаточно профессиональные адвокаты, довольно хорошие специалисты, но если вы меня попросите проанализировать, то по всем признакам я скажу, что это дело намеренно затягивают. Почему? Потому что есть дела, которые очень быстро доходят до 290 и очень быстро, по сути, передаются в суд и каждый день ставят заседание”, — говорит адвокат Алексей Шевчук.

Алина Скомарова/Скриншот по видео

Но вернемся к семейной истории по этому делу о самых масштабных махинациях. На самом деле семейные связи ключевой фигурантки дела, которое, подчеркну, расследовало НАБУ, с тогда еще обычным детективом того же НАБУ всплыли почти сразу — в 2019 году. Когда суд размышлял над мерой пресечения, сотрудник НАБУ Александр Скомаров решил поручиться за свою сестру и обратился в суд:

“Моим долгом было то, чтобы не допустить или попытаться законным путем не допустить процессуальной ошибки, и человек, который не только, еще невиновен в совершении преступления согласно всем нормативно-правовым актам, но еще и не собирается никуда бежать, не оказался необоснованно в местах предварительного заключения”.

Очевидно, сестра для Александра Скомарова действительно очень важный человек. Они даже проживают буквально в соседних домах и почти одинаковых по площади квартирах в одном из элитных столичных ЖК, где квадратный метр в недавно построенных корпусах стоит от 1400 долларов. Стоимость двухкомнатных квартир площадью 60 квадратных метров в домах ранее введенных в эксплуатацию и уже с ремонтом стартует от 140 тысяч долларов.

Но эксперты убеждены: такая заинтересованность в защите родственницы и несет риск для расследования, и то, что Скомаров заявил о процессуальной ошибке, должно насторожить.

"Именно поэтому он пошел брать на поруки сестру, потому что он считает, что нет достаточных оснований для того, чтобы выбирать самое жесткое предохранительное средство — это содержание под стражей его сестры. Здесь возникает вопрос, а как он смог выяснить возможность такой процессуальной ошибки? Он ознакомился с материалами уголовного производства, он пообщался с другими подозреваемыми участниками, он пообщался с коллегами НАБУ. То есть он, по сути, сам себя публично разоблачил, когда сказал, что я оценил, я проанализировал, здесь процессуальная ошибка, я пошел защищать сестру таким образом. Как ты оценил? Ты имел в принципе, как детектив НАБУ, если произошла такая история, максимально дистанцироваться от этой истории, вообще никак не приближаться”, – говорит адвокат Андрей Потемкин.

“У нас дама является родственницей детектива. Ну, по большому счету, если мы говорим о правильном ходе дела, то антикоррупционная прокуратура должна уже обратиться еще тогда по-правильному и отвести детектива. Детектив должен сам взять самоотвод и отвестись, но мы видим, что он приходит и говорит, что возьмет на поруки”, – рассказал адвокат Алексей Шевчук.

Конечно, об этом мы спросили напрямую у Александра Скомарова, который теперь уже заместитель главы Главного подразделения детективов НАБУ. И хотя сначала он согласился прокомментировать все вопросы, но накануне съемки отказался и попросил: "все в письменной форме".

В ответе утверждает, что все материалы брал с судебного заседания. Однако вопросов не стало меньше. Ключевое, конечно, касается конфликта интересов. Александр Скомаров получил руководящий пост в НАБУ еще на этапе, когда шло досудебное расследование дела по его сестре. И фактически все сыщики так или иначе были в его подчинении. Он настаивает — сразу написал рапорт:

“На тот момент я юридически никакого отношения к этому уголовному производству не имел. Оно находилось в производстве другого органа досудебного расследования. И о юридическом конфликте интересов речь не могла идти, потому что я просто не был участником этого уголовного производства. Когда после всех этих событий с 2021 года я стал заместителем руководителя главного подразделения детективов, то я сразу написал рапорт об имеющемся конфликте интересов, и руководством было его урегулировано путем ограничения меня в доступе к информации по этому уголовному производству, и оно там благополучно пошло в суд”.

Однако аналитики считают, что кроме юридических формальностей, существуют серьезные риски, что действительно влиять на расследование Скомаров мог.

Алина Скомарова/Скриншот по видео

“У НАБУ недавно освещалась история о якобы сливе информации заместителем. Это человеческий фактор и всегда, где есть широкий человеческий фактор, там есть широкие возможности для разных рода манипуляций”, — рассказывает адвокат Юрий Мельник.

Нельзя исключать и возможность того, что он мог получать важную для защиты сестры информацию.

“Ну, на самом деле есть юридическая, формальная сторона вопроса, а есть фактические обстоятельства того, как детективы совмещаются друг с другом. Они привлекают друг друга к уголовному производству. Ибо они физически, 2, 3, 4, даже 5 группа детективов по большому делу, когда большое количество обысков, осмотров, требований и других процессуальных действий, и нужно посещать судебные заседания и прочее, они физически не справятся никогда, поэтому они привлекают коллег. Где-то официально, где-то неофициально, с предоставлением определенных полномочий. Поэтому в любом случае, даже если он на более ранних этапах не был участником уголовного производства, это вовсе не исключает того, что он в ходе оперативно-розыскных мероприятий, обучения или других публичных мероприятий. не говорил, не взаимодействовал, никоим образом не контактировал с детективами, расследующими дело по его сестре. Так устроено внутри НАБУ. Они между собой постоянно взаимодействуют как единый организм", — говорит адвокат Андрей Потемкин.

Комментировать подобные риски сам Александр Скомаров отказался, как и его сестра.

Конечно, утверждать, что в этом громком деле, в котором фигурирует сестра одного из топов НАБУ вместе с бизнесменом, которого медиа называют королем контрабанды, о сливе информации в пользу обвиняемых мы не можем. Как и однозначно утверждать о сливе всего производства в суде. Однако существующие риски общество должно знать, а правоохранительная система серьезно изучать.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Король контрабанды Альперин и его сообщница навели шорох на таможне в Украине | Хапуга.UA

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