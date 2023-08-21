"Король контрабанды", экс-чиновники и помощница депутата: ТСН нашла VIP-беженцев на Лазурном побережье

Пока в Украине идет война VIP-беженцы наслаждаются жизнью на Лазурном побережье.

На Лазурном побережье Франции журналисты ТСН обнаружили находящуюся под санкциями СНБО семью бывшего руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова. Там заметили зеленый Porsche, оформленный на жену экс-таможника. Его же теща развлекается во Франции и Монако и в то же время в соцсетях пишет пророссийские нарративы.

Об этом говорится в эксклюзивном сюжете журналистки ТСН Валерии Ковалинской.

Элитные автомобили возле казино Монако

Лазурное побережье Франции. Во время полномасштабной войны представители политической элиты и семьи чиновников выбирают Княжество Монако и города рядом: для жизни и отдыха.

По данным "Красного Креста Монако", по состоянию на июль этого года Княжество поддержало 458 украинских беженцев. Из них 260 – остались в микрогосударстве.

У казино в Монте-Карло журналисты заметили авто, принадлежащее Дмитрию Давтяну. Он совладелец инвестиционной группы, экс-замглавы КГГА и сын депутата Харьковского горсовета 7 созыва Александра Давтяна. За рулем женщина, похожая на жену Дмитрия. По данным СМИ, Александр вместе с семьей уехал из Украины накануне полномасштабного вторжения.

Эксзамглавы КГГА Давтян вместе с семьей выехали из Украины

Через 15 минут возле казино проезжает еще один автомобиль с украинской регистрацией. Машина принадлежит Марчук Ирине. Она называет себя дизайнером платьев. В ее наработке есть самое дорогое платье в Украине за всю историю. На нем бриллианты в 109 каратов, золото и камни Сваровски. Теперь она свои платья реализует на Лазурном побережье.

Как развлекается семья экс-таможника и "короля контрабанды"

Поселок Кап-д'Ай расположен в трех километрах от королевства Монако. Здесь журналисты ТСН заметили Porsche за три миллиона гривен. Машина зарегистрирована на Ирину Грибанову. Она жена экс-руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова. Автомобиль приобрели в Киеве за месяц до полномасштабной войны.

О Грибанове известно, что в 2020 году он возглавил Одесскую таможню, хотя в 2012 году его подозревали в контрабанде электроники. Через два месяца после назначения в 2020 году Грибанова снова задержали из-за коррупции. Тогда он заявлял, что это "была постановка", однако с должности руководителя таможни его уволили, а в 2021 году — внесли в список СНБО, как одного из "королей контрабанды".

Авто Грибановых возле элитной недвижимости

Где сейчас Грибанов неизвестно, журналисты ТСН пытались пообщаться с его семьей, однако они закрылись в доме.

Также рядом с домом заметили автомобиль Краснорудского Вячеслава – 32-летнего брата жены экс-таможника. Также мать жены в запрещенных в Украине соцсетях хвалится элитным отдыхом и пишет антиукраинские сообщения.

ТСН позвонила Михаилу и Ирине Грибановым, чтобы получить от них комментарии, но их телефонные номера — выключены.

Теща Грибанова развлекается в Европе, но активно поддерживает Россию и войну против Украины

Авто экс-помощницы депутата от ОПЗЖ на Лазурном побережье

Также на Лазурном побережье журналисты ТСН заметили Lexus, зарегистрированный на Виту Любовецкую. Женщина – финансовый консультант. По данным реестра You Control, работала помощницей нардепа запрещенной ОПЗЖ Виктора Черного. На своем ютуб-канале учит настроить мозг на позитив.

Журналисты ТСН отмечают, что VIP-беженцы из Украины начали менять регистрацию своих автомобилей с украинского на иностранный, чтобы их было сложнее определить.

Напомним, член ЦИК перед вторжением выехал в США и получил 1,5 миллиона из госбюджета.

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