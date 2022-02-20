Король пряностей чеснок: черный ферментированный, цены и рецепт необычного десерта

Как хранить чеснок зимой, чтобы он не высыхал / Pexels

Осенью, говорят продавцы, больше покупают украинский – на посадку и консервацию.

Укрепляет иммунную систему и разжижает кровь – чеснок – издавна называют королем пряностей. О его целебных свойствах знали еще в древних Греции и Риме. Ибо содержит много витаминов и полезных веществ. Сколько стоит чеснок на базарах? Как из него приготовить вкусные десерты и что такое черный ферментированный чеснок, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 19 февраля 2022 года.

Чеснок: где выращивают черный ферментированный

Сергей Саранюк в Черкасской сортовой чеснок выращивает уже лет десять. Собрать урожай планирует – в начале июля. Остатки прошлогодней продукции и посадочный материал хранятся в холодильной камере.

Также читайте В Украине прогнозируют дефицит чеснока: стоимость овоща вырастет

А за дверью происходит – магия. Чеснок – ферментированный и подсушенный. Почернел без искусственной подкраски. Есть еще очищенные зубчики. И целые головки. Такой чеснок популярен, в частности, в азиатских странах. Его можно добавлять в разнообразные соусы, пиццу, как приправу. Или же смаковать как самостоятельное блюдо. Кстати, дополнительно чеснок не подслащивают. А еще этот чеснок очень полезен. Сохраняется такой черный чеснок два года. Килограмм стоит от восьмисот до тысячи четырехсот гривен за килограмм.

Чеснок: где продают и цены

А на сумском рынке о черном чесноке – ни сном ни духом. Везут сюда чеснок из Китая и Греции. Сумской тоже есть. Стоит столько же, сколько и импортный. 100 гривен за килограмм. Продавцы уверяют: стоимость из прошлого года почти не изменилась. Но берут его люди в основном поштучно.

Осенью, говорят продавцы, больше покупают украинский – на посадку и консервацию, потому что китайский — в банках синеет и на грядках не растет. Вместо этого его преимущественно берут зимой для изготовления так называемой витаминной бомбы.

Чеснок: чем полезен и кому нельзя есть

Диетология Марина Волкова соглашается: чеснок действительно полезен – и украинский, и импортный. Ибо это – природный антибиотик. Он богат витаминами и антиоксидантами.

Впрочем, некоторым от его употребления лучше отказаться. Категорически нельзя людям с обострением желудочно-кишечного тракта – гастриты, холециститы, камни в желчном, проблемы с почками. Но и людям с крепким здоровьем, злоупотреблять чесноком не стоит. Лучше ограничиться несколькими зубками в день.

Чеснок: рецепт необычного десерта

Шеф-повар кропивницкого ресторана Василий Деревянко решил приготовить необычное блюдо – чесночный брауни. Для этого десерта нам нужно сливочное масло, шоколад, сахар обыкновенный, сахар ванильный, яйца, печеный чеснок и мука пшеничная. Главный ингредиент – чеснок. Для пюре понадобится 300 г.

Замочили – почистили его, запекли в травах потом специи выбрали и чеснок перебили на блендер и через сито протерли. Шоколад и масло растапливаем на паровой бане. Добавляем пюре из печеного чеснока, муку и заливаем в форму. Поставим на полчаса на температуру 180 градусов по Цельсию. Себестоимость такого блюда – 168 гривен.

Читайте также:

Король пряностей: сколько стоит чеснок и как из него приготовить десерт