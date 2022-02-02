Королева Елизавета II имеет украинские корни: что рассказали Борису Джонсону во время экскурсии по Софии Киевской

Украинский экскурсовод рассказала о визите Джонсона в Софию Киевскую.
Во время своего визита в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Софию Киевскую. Украинские историки рассказали ему о том, что королева Елизавета II имеет и украинские корни.
Об этом 2 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Джонсон интересовался личностью Ярослава Мудрого и историей Софии Киевской
После переговоров в Мариинском дворце Борис Джонсон в компании президента Украины Владимира Зеленского и министра культуры Александра Ткаченко посетил Софию Киевскую. Их сопровождала экскурсовод Анна. Она рассказала, что иностранный гость ее приятно удивил, он интересовался историей и многое спрашивал о культовом сооружении.
"Все было очень классно: легко и живо. Одним из первых вопросов было — на каком языке здесь велось богослужение: это был греческий язык, или латынь", — говорит экскурсовод Софии Киевской Анна Городецкая.
Анна также показала ему граффити на саркофаге Ярослава Мудрого. Оно единственное в Софии на английском языке. Анна Городецкая рассказывает, что Джонсон также интересовался личностью князя Ярослава Мудрого и расспрашивал о династических связях.
Елизавета II – прапраправнучка князя Ярослава Мудрого
Ученые нашли связь современных европейских монархий – от французской королевы Анны, дочери Ярослава Мудрого, до британской королевы – Елизаветы II.
Кандидат исторических наук Елена Ясинецкая рассказала, что британская королева является прапраправнучкой Ярослава Мудрого.
"В каком-то там 33-м поколении можно проследить эту прямую связь. Это, конечно, не значит, что Елизавета ІІ — украинка. Но это значит, что среди всех этих династий и родословных европейских наша ниточка и наша генеалогия очень тесно связана", — говорит ученая.
Экскурсовод Анна говорит, что данные исторических исследований о происхождении британской королевы Бориса Джонсона особо не удивили.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в Украине с рабочим визитом, прогулялись по ночному Киеву. К ним присоединился и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Во время прогулки премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей Софийского собора.
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