"Королеве можно все!": стало известно о новой афере главы МСЭК на Хмельнитчине

На Хмельнитчине 49 прокуроров оформили инвалидность через коррупционную схему главы областной МСЭК Татьяны Крупы. Среди клиентов "королевы, которой можно все", оказался и областной прокурор. Масштабы коррупционных схем депутата и заслуженного врача Украины просто впечатляют.

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Прокуроры с инвалидностью

Более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать через коррупционную схему Татьяны Крупы в МСЭК, ранее разоблаченной на незаконном обогащении. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он утверждает, что правоохранители Хмельницкой области знали о масштабной системе, ведь могли быть "соучастниками коррупционных схем". А выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей:

"При обыске сотрудниками Государственного бюро расследований на рабочем месте Т. Крупы в областной МСЭК было найдено 104 тысячи долларов, которые в период 2-4 октября Крупа получила из 30 граждан, то есть примерно по 3-4 тысячи долларов с одного человека за получение свидетельства об инвалидности".

По словам журналиста, суть схемы состоит в следующем: муж, жена которого имеет группу инвалидности, оформляет себе уход, и таким образом автоматически исключается из пригодных к мобилизации. Однако и сами прокуроры не сторонились оформлять себе инвалидность. Коррупционная схема работала ежедневно и массово в порядке живой очереди. Но почему-то коррупционные схемы были разоблачены не местными правоохранителями, а ГБР.

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Выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей, которые сами все задокументировали:

"Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались… инвалидами 2-й группы – согласно решению главного врача МСЭК Т. Крупы. И многие годы получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность – согласно решениям начальника Пенсионного фонда О. Крупы (сына Татьяны Крупы)".

Кстати, фамилии прокуроров с инвалидностью Бутусов также обнародовал. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор – Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры:

"Масштабы выдачи инвалидных свидетельств и пенсий в прокуратуре тяжело подсчитать, поскольку близкие родственники прокуроров, не служившие в прокуратуре, также оформлены инвалидами".

Дело не только в мобилизации

Бутусов объяснил, что прокуроры оформляли группу инвалидности для себя не только во избежание мобилизации:

"Здесь не в деньгах дело — посмотрите декларации этих 49, каждый прокурор области — это очень состоятельный человек, у всех есть десятки гектаров земли, квартиры, дома, машины, по уровню состояния прокуроры находятся в Украине на уровне элиты. Но согласно законодательству о труде, люди с инвалидностью имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их гораздо сложнее уволить".

Кроме того, это дополнительное основание, чтобы не допустить перевода прокурора из "своей" области в какую-то другую "не столь удобную".

Свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру самым удобным способом. Пенсии же от Александра Крупы были маленьким приятным бонусом за сотрудничество.

Реакция Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора заявили, что подписали приказ о проведении служебного расследования:

"В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования. Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры. Комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств".

Что этому предшествовало?

Напомним, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына. У семьи нашли только наличными почти 6 млн дол. в разных валютах.

В Сети сразу разлетелись видео и мэмчики, главными героями которых стали горе-чиновники из Хмельницкой области.

Дальше больше. Во время обысков чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Вот кому-то такое счастье на голову упало бы. Также у чиновницы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долл., а еще ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и т.д. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Более того, семье топ-чиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость – и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах.

"Королева", которой "можно все", у которой деньги почти в каждом углу квартиры, — еще и член депутатской фракции "Слуга народа" Хмельницкого облсовета, главный врач КЗОЗ "Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", Заслуженный врач Украины.

Согласно декларации за 2023 год, по месту основной работы главный врач получила 597 300 грн. Среди других доходов – более 15 млн. грн. и 70 тыс. дол. наличными. Как-то не вяжется с картинкой, которую мы видим.

Крупу взяли под стражу

Позже руководителю Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяне Крупе избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. Примечательно, что залог примерно вдвое больше суммы, которую у нее изъяли.

Напомним, Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Ей инкриминируют организацию фальшивых инвалидностей уклонистам. Более того, ГБР изучает списки "уклонистов", найденные в медика. В документах, в частности, указаны фамилии и фиктивные диагнозы. "Уклонистов" теперь должны найти и проверить. Если диагноз "купленный" с целью уклонения от военной службы, мужчинам будет грозить от трех до пяти лет.

А теперь вспомним списки прокуроров с инвалидностью. Интересно, будет ли кто-то из них наказан, если их диагнозы окажутся фальшивками?

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