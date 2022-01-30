Королевские плоды или "карфагенские" яблоки: что учесть, выбирая гранаты, и что из них приготовить

Эти плоды называют витаминной бомбой.
Их называют королевскими плодами и "карфагенскими" яблоками. Гранаты – источник витаминов и микроэлементов. Их употребление способно нормализовать давление и даже улучшить память.
О том, что учитывать, выбирая гранаты, что из них приготовить и сколько ежедневно можно выпивать гранатового сока, чтобы не навредить — 29 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Продавцы советуют выбирать красные и с тонкой кожицей плоды, а опытные покупатели обращают внимание еще и на размер плодоножки.
Сорта гранатов отличаются цветом зернышек и вкусом. За килограмм сейчас просят от 35 до 75 гривен.
Диетолог Ольга Гордиенко соглашается: гранаты действительно полезны. Их советует есть вместе с косточками и белыми перепонками. Плоды содержат, в частности, витамин С и антиоксиданты. Они даже способны улучшать память. А вот гемоглобин не поднимают.
"Относительно железа, содержащегося в гранате, оно для нас не очень полезно, потому что мы его не можем усвоить в полной мере. Если мы ожидаем, что гемоглобин повысится на 10 позиций, то ни гранат, ни гранатовый сок этого сделать не может", — подчеркивает специалист.
К тому же людям с гастритом и язвой желудка от употребления этих плодов, говорит диетолог, лучше отказаться.
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Из очищенного граната шеф-повар из Николаева Елена Дьяченко предлагает приготовить блюдо азербайджанской кухни.
Для приготовления мяса в гранатовом вине и с гранатом необходимо поджарить лук и кусочки говядины. Затем все залить бокалом гранатового вина. Пока блюдо готовится, спирты будут испаряться. В конце добавить зерна граната, соль и перец по вкусу и тушить еще 5 минут.
Для иммунококтейля нужно отварить лимоны, пока кожица не станет мягкой. Затем засыпать гранат, мяту, имбирь и мед. Как только закипело – выключить и поставить на несколько часов настояться.
ГРАНАТОВЫЙ СОК
На столичном оптовом рынке поллитра гранатового фреша стоит 100 гривен.
В супермаркете за сок из Азербайджана в стеклянных банках – прямого отжима неосветленного – просят по 120 гривен за литр. Гранатовый нектар обойдется в 40 грн./0.95 л.
Диетолог Марта Лисевич злоупотреблять соками не рекомендует. Тем более – концентрированными фрешами. Их лучше разбавлять водой.
"Для здоровых людей нома сока в день – это примерно стакан 200-250 миллилитров", – отмечает специалист.
А вот в составе нектаров уже вода есть. Простыми словами – это вода с фруктозой.
А еще диетолог предупреждает: как бы тщательно вы не выбирали напитки, лучше есть свежие гранаты. От них пользы будет больше.
О том, как правильно выбрать хурму на базаре или вырастить самому – в нашем материале.
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Авторы: Елена Лоскун, Елена Шворак, Лилия Родина.