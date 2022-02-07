Королевский юбилей: Елизавета II стала первой британской монархиней, правящей 70 лет

О ней говорят как о клее, который держит страну вместе. 85% британцев, свидетельствует опрос, никогда и не знали иного монарха.

Елизавета II стала первой британской монархиней, правящей уже 70 лет. Это не только самое длинное правление в истории страны, но и одно из самых продолжительных в мире.

О том, как Елизавета II и ее подданные будут отмечать такую круглую дату, какой подарок королева сделала своей невестке и чем удивила во время публичной встречи — 7 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, накануне Дня престолонаследия королева Елизавета II устроила прием для местных общественных групп в Сандрингемском дворце.

Также читайте В бирюзовом платье и с особенными брошками: королева Елизавета II на новых фото в честь юбилея правления

С улыбкой и шутками Елизавета II обсуждала рецепт блюда, которое подавали на его коронации. Монархине тогда было 25, а вот Анджели Вуд, которая и помогала создать рецепт знаменитых тарталеток — всего 19. Смесь курятины, карри и абрикосов — Coronation сhicken, или "коронационный цыпленок" — так пришелся по душе британцам, что блюдо стало в стране классическим .

Это первый публичный прием, который Елизавета ІІ посещает с октября и первый юбилей правления без ее мужа. В голубом платье, и с двумя подаренными герцогом Эдинбургским платиновыми брошками – она начала отмечать "платиновый" юбилей.

Также Елизавете II подарили торт с символикой юбилея, приготовленный в местной пекарне. Торт Ее Величество разрезать не стала, она просто воткнула нож, а завершить процесс позволила гостям.

"Думаю, я просто воткну в него нож, а закончит пусть кто-нибудь другой", — сказала королева.

О ней говорят как о клее, который держит страну вместе. 85% британцев, свидетельствует опрос, никогда и не знали иного монарха. А в своей королеве нашли много выдающихся качеств, говорит обозреватель.

"В случае Елизаветы II — это обязанность, серьезность, чувство собственного достоинства, но и чувство юмора. Знаете, она была когда-то на заседании Тайного совета с правительством, и у кого-то зазвонил телефон, и этот человек смутился и выключил его. И она говорит: "О, Боже, надеюсь, это был не кто-то важный!", — рассказывает королевский историк Роберт Лэйси.

Поздравления британская монархиня принимает уже несколько дней. От 3 из 14 премьер-министров, сменившихся за время ее правления. От глав стран. И от многих людей – как из Британии, так и из других стран. Ее 70 лет на престоле – это рекорд для Британии. И уже скоро Елизавета II может превзойти и мировой рекорд — который установил французский король Людовик XIV, пробывший на троне 72 года и ставший королем еще 2-летним ребенком.

"Думаю, у нее есть еще несколько лет, и она победит французского Людовика XIV. Думаю, во многом это заслуга современной медицины, но, по моему мнению, также и то, что она здоровая женщина, которая заботилась о себе, до недавнего времени ездила верхом и женщина, которая настолько верит в то, что должна делать, что остается на посту, и о регентсве не может быть и речи", — отмечает обозреватель.

Какой титул получит невестка Елизаветы II, когда принц Чарльз унаследует трон | Новости мира

Елизавета ІІ к своему юбилею на престоле сделала неожиданное заявление, касающееся ее невестки. Камилла-Паркер-Боулз, говорит монахиня, должна получить титул королевы-консорта, когда ее муж Чарльз унаследует трон. Вторая жена ее сына, о нелюбви Елизаветы II к которой в свое время писали многие таблоиды, достойна такого титула, уверяет монархиня. Королева Британии призывает подданных впоследствии поддержать и своего сына, и его жену, которые в дальнейшем будут служить стране.

Пока же сама Елизавета II отвечает на поздравления и готовится к праздникам. Целый ряд торжеств в стране проведут в начале июня, потому что хорошему настроению способствует переменчивая британская погода. Подданные получат четырехдневные выходные, смогут посмотреть парад, концерты и посетить праздничные вечеринки. А еще – заглянуть в места, которые королева действительно считает своим домом – ее резиденции Сандрингем и Балморад будут открыты для посетителей.

Читайте также: