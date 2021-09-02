Корона, которая меняет жизнь: как сложились судьбы победительниц конкурса красоты "Мисс Украина"

Новая награда для украинских красавиц украшена бриллиантами и имеет вид диадемы.

В этом году для победительницы конкурса красоты "Мисс Украина" изготовили новую награду. Корона украшена бриллиантами и стоит три миллиона долларов. Ее предшественница, которой награждали украинских красавиц с 2004 года, была несколько скромнее — ее стоимость составляла 50 тысяч.

О том, как выглядит новая корона и как сложились судьбы победительниц конкурса предыдущих лет, говорится 2 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Нынешняя корона для конкурса красоты "Мисс Украина" состоит из 1250-ти бриллиантов. Ее стоимость — около 3 миллионов долларов. Украшение изменилось также внешне: теперь оно имеет форму диадемы, которая весит 1450 граммов.

Предшественница была на 200 граммов тяжелее, была украшена аметистами и имела округлую форму, которая делала ее менее удобной. "Мисс Украина-2017" Полина Ткач со смехом вспоминает, что даже набила себе шишку, когда ее надевала.

Девушка рассказывает, что до сих пор не замужем, но влюблена. Занимается ресторанным семейным бизнесом, открыв кафе.

"Мисс Украина-1995" Влада Литовченко отметила, что корона сих пор не дает ей расслабиться, потому что хоть она и "мисс Украина" из прошлого века, но ответственность за этот титул остается навсегда. "Это была для меня одно из важнейших событий в жизни", — говорит она.

Влада дважды была замужем, воспитывает двух дочерей. В свое время делала карьеру телеведущей, менеджера модельного агентства. Была даже советники министра по вопросам семьи и молодежи. Сейчас возглавляет Вышгородской историко-культурный заповедник.

"Мисс Украина-1993" Ирина Барабаш говорит, что на улице ее уже не узнают. Карьерой она не занималась, так как вскоре после конкурса вышла замуж. Теперь у нее уже взрослая дочь и сын. Но даже через много лет она порой присоединяется к модельному бизнесу. Говорит, что теперь есть потребность в моделях возрастом 40+, к ней также приходят приглашения на международные конкурсы как члена жюри,

"Мисс Украина-2015" Кристина столика уверена, что этот титул придется нести всю жизнь. Говорит, долго занималась модельной карьерой прежде, чем получила корону победительницы. После получения титула, по ее словам, внимание со стороны мужчин начало зашкаливать, но настоящей любви она пока не нашла

У "мисс Украина-2008" Ирины Журавской с мужчинами сложилось иначе. Она год была женой ресторатора, а ныне депутата Николая Тищенка, потом вышла замуж за бизнесмена по имени Олег. От него родила сына. Но пара также рассталась, поэтому Ирина вышла замуж в третий раз.

Впрочем, своим достижением она называет карьеру телеведущей, а не большое количество браков.

Наибольшую же известность после получения короны получила дисквалифицированная "мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко — о скандале вокруг ее победы писали даже мировые СМИ.

Девушка тогда скрыла, что у нее есть ребенок, и этим нарушила правила конкурса. Теперь она борется за то, чтобы правило конкурсов красоты не быть замужем и не иметь детей, отменили. Американские университеты приглашают украинку читать лекции о правах женщин.

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