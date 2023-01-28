Коронавирус "Кракен" в Украине: пациент с единственным подтвержденным случаем имел средне тяжелое состояние

Мужчина, у которого обнаружили коронавирус "Кракен" уже выздоровел, его состояние было средне тяжелым, говорится в ТСН.

Мужчина никуда не уезжал, поэтому "Кракен" циркулирует в Украине, но лабораторно подтвержденный случай пока единственный.

Специфических симптомов у "Кракена" нет, но распространяется быстрее, чем «Омикрон». Нынешний рост заболеваемости "ковидом" в Минздраве связывают с сезонностью. На прошлой неделе зафиксировано более трех тысяч больных, умерли 42 человека. Практически все возрастом 60+.

В Минздраве отметили, что вакцинация — главный способ избегания тяжелого течения болезни. В этом году и в следующем вакцины против ковыда будут бесплатными.

Вообще все идет к тому, что коронавирусную инфекцию могут включить в противогриппозную вакцину. “Коронавирусная болезнь постепенно становится сезонным заболеванием. Мы уже перейдем к тому, что будем считать "ковод" все же частью респираторной группы вирусов, именно сезона гриппа, как он есть", — говорит главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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