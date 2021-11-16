Коронавирус не пройдет: у депутатов в Раде тщательно проверяли сертификаты и заставляли одеть маски

Поддельных сертификатов не было обнаружено.

По новым противоэпидемическим правилам начала жить Верховная Рада. К зданию парламента допускают теперь только вакцинированных. Если же прививки нет, то нужно предъявить свежий ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В стенах Верховной Рады теперь железная дисциплина и не выборочные проверки, а тотальный контроль: никто не переступит порог без свежего теста, ковид-сертификата или справки о выздоровлении. Охрана тщательно проверяет медицинские документы: кьюар-код не просто пересматривают, как в других местах, а считывают сканером. Следующий шаг – маска, ее выдают бесплатно. А вот делать тесты за средства налогоплательщиков для тех, кто не хочет прививаться, в парламенте отказались. Антивакцинаторам придется делать это за свой счет каждые трое суток. «Слуга народа» Елизавета Богуцкая уже подсчитала, что из 36 тысяч депутатской зарплаты ей ежемесячно придется выложить на тесты 1400 гривен. Она переболела год назад, но прививаться вообще не планирует. И даже обещанная президентом тысяча гривен ее не соблазняет.

«Даже за 50 тысяч долларов не буду. Эта болезнь не изучена. Никто не знает, сколько держится иммунитет», — заверила депутат.

Не протестовал и не скандалил в дверях и ее коллега и единомышленник Юрий Камельчук. Однако и вакцинироваться наотрез отказывается. Он тоже имеет свою теорию закаливания иммунитета. "Не буду делать. Я уже 15 лет не пользуюсь никаким лекарством", — рассказывает Камельчук.

Недавно отставной глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, уже дважды переболевший коронавирусом, пришел со справкой о выздоровлении, которая действует 90 дней. Уверяет, что вакцинируется, как только разрешит врач. А вот относительно президентской тысячи для вакцинированных мнения депутатов разделились. Ведь, как оказалось, поощрения не дадут людям деньгами на руки. Государство профинансирует кинотеатры или музеи, которые должны пускать вакцинированных посетителей бесплатно.

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«Людям тысяча была бы не лишняя. Но многим пойти в кино, или в музей, это непозволительная роскошь. Людям часто не хватает элементарных нужд. Они действительно могли бы потратить тысячу туда", — уверяет Разумков.

"Я думаю, в нашей борьбе за то, чтобы смертей было меньше, все инструменты верны. Особенно правильны не карательные, а стимуляционные», — убежден депутат Святослав Юраш.

Несмотря на все дискуссии, первый день новых противоэпидемических правил в Раде прошел без инцидентов. Вопреки ожиданиям, охранники не обнаружили ни одного нардепа с поддельным ковид-сертификатом. Прогульщиков увеличить также не должно быть. Ведь каждый день, когда нардеп не голосовал, ему не начисляют зарплату. Так что прогуливать, чтобы сэкономить на тестах тоже, как говорится, не вариант.

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