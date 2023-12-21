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Коронавирус никуда не делся: инфекционистка рассказала о последствиях болезни

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Коронавирус никуда не делся: инфекционистка рассказала о последствиях болезни

Коронавирус в Украине никуда не девался — Голубовская/коллаж ТСН.ua

Медик рассказала о коронавирусе и его последствиях.

Врач-инфекционистка, профессор Ольга Голубовская рассказала, что в Украине коронавирус никуда не делся. Штамм "Омикрон" же имеет много негативных последствий.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

"Омикрон" отличается от предыдущих вариантов вируса тем, что дает тяжелые прогрессирующие пневмонии в значительно меньшем проценте случаев, но имеет такое плохое свойство, как проявлять и усугублять те проблемы, которые были у человека до заражения вирусом. То есть вся сопутствующая патология проявляется или декомпенсируется уже на фоне ковида. А декомпенсация иногда бывает очень сложной, даже такой опасной, что медики не могут с ней справиться", - отмечает Ольга Голубовская. 

Врач объяснила, что сейчас в больницах есть большое количество больных с сопутствующими заболеваниями. 

"Сейчас в больницах находится огромное количество больных с этой сопутствующей патологией. Их количество значительно возросло за последний месяц. У пациентов практически нет дыхательной недостаточности, но есть такие недуги, как: диабет, гипертония, тромбозы. Они создают очень неприятное состояние для больного, заставляя его длительное время находиться в качестве пациента в стационаре медицинского учреждения", - сказала она.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала штамм коронавируса JN.1 как "вариант, представляющий интерес" и заявила, что имеющиеся данные свидетельствуют о низком риске для здоровья населения.

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Дата публикации
Просмотры
211
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