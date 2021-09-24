Коронавирус отступил, но угроза остается: медики о состоянии пятилетней львовянки

Сейчас в ковидном отделении только "Охматдета" Львова 13 тяжелых детей.

Пятилетнюю львовянку, в которой 80 процентов поражения легких, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест подтвердил у нее коронавирус. Болезнь у ребенка развилась очень быстро, говорят медики, от прогнозов пока воздерживаются.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Все началось с обычной простуды, рассказывает мама девочки. «Началась насморк легкий, обычный и на третий день я померяла температуру, у нее было 39 и 5, она вся горела», — рассказывает женщина.

Она обратилась к семейному врачу, тот посоветовал лечиться дома, но девочке только становилось хуже, добавился кашель, стало трудно дышать. «Сильно болели ее, я уже так теперь понимаю, легкие, настолько, что она на правую сторону она вообще не могла лечь, вплоть ножку ее тянула», — добавляет женщина.

Скорой ребенка из района привезли во львовский «Охматдет». Здесь диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Первый быстрый тест был отрицательным, только ПЦР подтвердил у девочки коронавирус.

«Она была переведена на аппарат искусственной вентиляции. Примерно до 80 процентов легких были поражены. Состояние ребенка было крайне тяжелое, была выражена и дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, сепсис», — рассказывают врачи о состоянии ребенка.

Новости Украины: в львовском "Охматдете" спасают 5-летнюю девочку от тяжелой двусторонней пневмонии

Девочка уже 5 дней в медикаментозном сне. Хотя сегодня ее ПЦР-тест отрицательный, впрочем угроза не миновала, говорят медики. И добавляют, что начали фиксировать рост тяжелого течения у больных коронавирусом детей. Сейчас в "ковидном" отделении только этой больнице 13 таких пациентов.

«Очень быстрый ход, большинство детей сейчас поступают все начинается с кишечных расстройств, с минимальных катаральных явлений и позже идет такой достаточно большой процент поражения легких», — говорит заведующая реанимационным отделением больницы «Охматдет» Вера Приймакова.

Вся семья девочки, которую спасают в реанимации, в прошлом году тоже переболела коронавирус. Сейчас они уже привиты и здоровы. Предполагают — ребенок мог подхватить "ковид" в саду.

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