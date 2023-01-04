"Коронавирус станет одним из вариантов сезонного ОРВИ": Светлана Гук рассказала, что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине в конце 2022 и начале 2023 года увеличилось количество случаев госпитализации больных коронавирусом. В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю прошлого года в больницы попали почти 3 тысячи украинцев. В то же время в министерстве подчеркнули, что новых волн коронавируса пока не предвидится.

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине, уменьшилась ли его опасность, можно ли сказать, что COVID-19 стал сезонной болезнью, об этом в интервью ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук.

Какая ситуация сейчас с коронавирусом? Сколько пациентов, есть ли тяжелые случаи?

Поскольку я – пульмонолог, то имею дело с пациентами с легочными болезнями, в частности с вирусными историями. У нас недавно была небольшая волна пациентов с лихорадкой в отделении и среди моих знакомых, которые обращались с температурой. Все эти пациенты обследовались на коронавирус и результаты были у всех отрицательные. И те пациенты из этой группы, которые могли позволить себе тестирование в лаборатории на скрининг респираторных инфекций, то есть это тестирование, которое позволяет одним анализом сделать 21 ПЦР-исследование по возбудителям респираторных вирусных, и не только вирусных инфекций, то у этих пациентов выявлялся грипп "А". То есть, в моей практике я в последнее время не вижу ни одного пациента с COVID. Где-то с июня этой официальной статистики нет.

"Тяжелых случаев я вообще давно не видела..."

Болеют ли повторно, возможно ли переболеть COVID-19 три-четыре раза?

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Конечно, болеют. И пациенты, которые вакцинированы, и полностью вакцинированы согласно графику вакцинирований от COVID, они тоже болеют. Но тяжелых случаев я вообще давно не видела. Хотя это не значит, что их нет, просто их количество, очевидно, уже не такое, как было. Но повторно люди болеют, в моей практике и трижды человек болел, и вакцинированные пациенты повторно болели. То есть в популяции коронавирус ведет себя как изменяющийся респираторный вирус, который может поражать даже тех людей, которые уже болели каким-либо из подтипов этой вирусной инфекции. Но то, что я вижу, болеют они уже легче.

Можно ли сказать, что коронавирус стал сезонной болезнью?

Для этого нужно, чтобы прошло время, и мы увидели несколько сезонов. То есть мы пока, несмотря на то, что три года уже коронавирус в Украине, но это было не совсем в сезонном смысле, потому что это была пандемия, и она была демисезонной: и в холодное время года, и в тепле. Но в дальнейшем, думаю, что да, коронавирус станет сезонной болезнью. Это будет один из вариантов респираторной инфекции, которые повышаются обычно в переходные сезоны, то есть осенью, в начале зимы и весной. Мы будем видеть коронавирус среди таких же вирусных инфекций, как грипп, парагрипп, риносинцитиальный вирус или другие респираторные вирусные инфекции.

Не всегда причина повышения заболеваемости очевидна

Уменьшилась ли опасность коронавируса?

Те штаммы, с которыми мы уже столкнулись, 100-процентно стали для нас более безопасными, потому что мы приобретаем устойчивость к ним за счет иммунитета, за счет прививки, за счет того, что граждане так или иначе касались коронавируса: или болели с яркой клинической симптоматикой, или с невыраженными симптомами, но тем не менее, иммунный процесс все равно происходит, иммунная система работает с внешним инфекционным агентом и соответственно реагирует, формируя быстрый иммунный ответ и длительную иммунную память. Итак, если мы говорим о том коронавирусе, который мы уже знаем, с которым сталкивались, то, конечно, он становится безопаснее.

Относительно ситуации на востоке, я краешком глаза видела, что там какая-то новая якобы пандемия, многие болеют. Я точно не знаю причину: это потому, что были сняты карантинные ограничения, или по каким-то другим причинам. Но хочу отметить, что не всегда причина повышения заболеваемости очевидна. С одной стороны, во время эпидемии, конечно, следует соблюдать карантинные меры, и это приведет к уменьшению количества больных в единицу времени. Но с другой стороны, если речь идет о респираторном вирусе, который, скажем так, очень заразен, то те люди, которые находились в изоляции, в основном это пожилые люди, которые сидели дома, не выходили на улицы, не ходили в поликлиники и магазины, все равно рано или поздно они выходят, и они как раз и составляют тот пул граждан, которые уязвимы для коронавируса. Возможно, именно такая ситуация произошла в Китае. Хотя я не буду утверждать, что именно так и было. Но я веду к тому, что если наблюдается повышение где угодно заболеваемости коронавирусом, всегда нужно разбираться, чтобы понять, что происходит. То есть сам по себе этот факт еще не свидетельствует о том, что все пропало, и что снова пришел какой-то вирус и прививки не работают. Надо смотреть, в каком обществе произошла вспышка болезни, и в каких условиях оно находилось, и почему могло так случиться. То есть рассмотрение эпидемиологической ситуации должно происходить для того, чтобы сделать грамотные выводы.

Для коронавируса этиотропного лечения так и не нашли

Что, по вашему мнению, будет с COVID-19 дальше?

Что каается прогноза, по моему мнению, коронавирус станет одним из вариантов сезонной респираторной вирусной инфекции. Например, тот же анализ, о котором я говорила выше – скрининг респираторных инфекций, там входит три варианта гриппа, три варианта коронавируса, возможно, потом будет четыре-пять. И когда я прошу своих пациентов сделать этот анализ, с одной стороны, некоторые обижаются или удивляются, мол, вирусная инфекция, какая разница, зачем тратить полторы тысячи гривен (не все могут себе это позволить и не все считают нужным это делать, даже, если могут себе это позволить), но, с другой стороны, то, что я вижу, что сейчас у пациентов грипп, это позволяет лечить именно грипп. У гриппа есть этиотропное лечение (состоит в применении средств, действующих на причину болезни – ред.), то есть молекула, которая действует непосредственно на вирус гриппа, чего у нас не было при COVID-19, мы так и не нашли этиотропное лечение. У нас было патогенетическое, то есть симптоматическое лечение. Мы боролись с цитокиновым штормом, но именно с коронавирусом этиотропного лечения не нашли. А если мы видим, что у пациента вирусная инфекция, это пожилой пациент, у него были какие-то операции, куча хронических заболеваний, то сделав этот анализ, вы уже видите, если это коронавирус, уже врачи знают, на какие показатели анализов и общего состояния пациента обращать внимание, и в какие сроки от начала заболевания – это очень важно. Это мы, знаете, кровью обрели этот опыт. А если это грипп, то есть смысл добавлять этиотропное лечение – это "Озельтамивир"*, оригинальный препарат — это "Тамифлю"*, но есть множество генерических препаратов других компаний, он принимается 75 мг дважды в сутки пять дней, и если это именно грипп, он ускоряет выздоровление и значительно уменьшает вероятность тяжелого течения. Поэтому этот анализ, если есть какие-то сомнения, и пациент высокой группы риска к любому вирусному заболеванию, все же его целесообразно сделать, если есть такая возможность. Сейчас пришел грипп, может вернуться коронавирус в каком-то своем варианте, и если врач знает, с чем он имеет дело, ему действительно легче и прозрачнее, и понятнее, как лечить пациента. Желаю всем победы и здоровья в наступившем году.

Напомним, ранее в Минздраве сообщалось, что коронавирус никуда не исчез и украинцы продолжают болеть. Более того, правительство 23 декабря продлило карантинные ограничения из-за COVID-19. Они будут действовать до 30 апреля 2023 года.

*При лечении любых болезней, необходимо посоветоваться со своим сейменным врачом, получить четкий перечень лекарств и дозировку.

Грипп и коронавирус во время войны не исчезли - Игорь Кузин

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