Коронавирус в мире: Австрия вводит тотальный карантин, в Германии советуют делать третью прививку

Уже через неделю в Европе начинается предрождественское время, однако очевидно беззаботным праздник не будет.

Уже с понедельника Австрия первой в Западной Европе вводит тотальный карантин и делает прививки обязательными для всех – с февраля следующего года. Обязательные прививки хотят ввести и в Германии, но пока для людей отдельных профессий. "Ковид" там распространяется рекордно быстро.

О том, как будут преодолевать четвертую волну – 19 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, строгие ограничения для не вакцинированных и третья прививка – именно так в Германии надеются преодолеть очередную волну коронавируса. Цифры заражения в стране бьют рекорды. 65 тысяч новых больных за вчера. Кое-где заполняются реанимации, в случае необходимости транспортировать больных в соседние регионы или даже за границу готовятся самолетами Люфтваффе.

Теперь в Германии советуют делать третью усиливающую прививку. Раньше ее рекоммендовали людям старше 70, теперь всем совершеннолетним. Уже усиливающую прививку сделали более 4 миллионов немцев и это мало, говорят власти.

Строгие ограничения будут для не вакцинированных. При определенной заполненности больниц в рестораны, бары, театры, парикмахерские будут пускать только вакцинированных и переболевших. Такое правило уже сейчас действует, например, в Берлине. Не вакцинированных даже с отрицательным тестом в общественные учреждения здесь не пускают.

"Ситуация очень драматична. В настоящее время крайне важно, чтобы мы действовали последовательно, быстро и улучшили контроль над ситуацией", — отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

Новости мира: Австрия вводит полный локдаун на 10 дней

Между тем, Австрия пошла на радикальные шаги – уже с понедельника вся страна идет на локдаун. Он продлится 20 дней. С февраля все австрийцы должны пройти вакцинацию. Австрия – первая страна в Западной Европе, которая делает вакцинацию обязательной. Избежать прививки могут только те, кто не может прививаться из-за медицинских противопоказаний. Антивакцинаторов ждут административные штрафы.

Уже через неделю в Европе начинается предрождественское время, однако очевидно беззаботным праздник не будет. Соседняя с Австрией немецкая Бавария сегодня также объявила о частичном локдауне. Там закрывают ночные клубы, бары, дискотеки. Открытыми оставят школы, детсады и магазины. В Баварии отменили работу всех без исключения рождественских базаров.

Традиционные для Германии рождественские базары в других регионах страны пока массово не отменяли, заработают ли они – с уверенностью сказать не может никто.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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