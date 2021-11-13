Коронавирус в мире: в Украине пункты вакцинации открывают в храмах, а в Нидерландах возобновляют строгие ограничения

Коронавирус в мире: в Украине пункты вакцинации открывают в храмах, а в Нидерландах возобновляют строгие ограничения

Резкий скачок заражений фиксируют также в Германии и Австрии.

Статистика держится на высоких показателях. За прошедшие сутки коронавирусом заболели 23 с половиной тысячи украинцев. Четыре с половиной тысячи – госпитализировали. 695 человек от осложнений "ковида" — скончались. В то же время, есть и положительная тенденция. Впервые за долгое время выздоровевших больше, чем заболевших.

Об этом 13 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, "ковид" преодолели более 25 тысяч человек. Между тем, полный курс вакцинации уже прошли более 8 с половиной миллионов украинцев, одну дозу вакцины получили более 12 миллионов. На этой неделе Министерство здравоохранения начало открывать пункты прививки в храмах. Первый заработал в Киеве, на территории греко-католического Патриаршего собора. Сейчас там делают около 70 прививок в сутки. Так что очередей за вакциной в отличие от других мест, где вакцинируют, нет. В дальнейшем такие пункты планируют открывать и в других церквях.

Коронавирус в Украине: Министерство здравоохранения начало открывать пункты вакцинации в храмах

Между тем с сегодняшнего дня и на ближайшие три недели Нидерланды восстанавливают строгие ограничения, касающиеся сферы услуг, торговли и массовых мероприятий. Дома разрешено принимать не более 4-х гостей. Нидерланды стали первой страной Западной Европы, где вернули строгий карантин – накануне в стране зафиксировали более 16 тысяч новых случаев коронавируса. Более 82 процентов взрослых нидерландцев прошли полный курс вакцинации. Возвращение локдауна в некоторых городах вызвало протесты – самый массовый собрался в Гааге. Резкий скачок заражений фиксируют также в Германии и Австрии. По данным ВОЗ, Европа остается единственным регионом в мире, где шестую неделю подряд растет как количество новых случаев, так и смертность от "ковида". Эксперты Всемирной организации здравоохранения призывают европейские страны ускорить вакцинацию групп риска вместо продвижения бустерных доз для уже привитых граждан.

Новости мира: на ближайшие три недели Нидерланды восстанавливают строгие карантинные ограничения

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Для вакцинации украинцев против COVID-19 в настоящее время доступны четыре вида вакцин разных производителей – всего 10 млн. 320 тыс. доз. В целом Украина получила уже более 31 миллиона доз вакцин.

разных производителей – всего 10 млн. 320 тыс. доз. В целом Украина получила уже более 31 миллиона доз вакцин. На 13 ноября "желтая" зона адаптивного карантина в Украине расширилась до трех областей.

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