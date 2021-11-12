Коронавирус в Украине: буковинские школьники возвращаются за парты, а Черкасщина – в "красной зоне"

Всего более 24 тысяч инфицированных коронавирусом зафиксировано в Украине за сутки.
После 2 недель дома буковинские школьники возвращаются на очное обучение. Показатели заболеваемости "ковидом" стабилизировались, утверждают чиновники.
Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.
Снова за парты ученики сядут в понедельник. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. На дистанционку детей отправили чиновники из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе. Больницы тогда были загружены на 90%. Сейчас же показатели заболеваемости "ковидом" стабилизировались, утверждают чиновники. К примеру, в областную больницу, где лечат больных коронавирусом, за минувшие сутки не попало ни одного тяжелого пациента.
Всего более 24 тысяч инфицированных коронавирусом зафиксировано в Украине за сутки. Таковы новые данные от Министерства здравоохранения.
Стремительнее всего инфекция распространяется на Днепропетровщине и в столице. 750 человек одолеть недуг не смогли. Всплеск смертности от "ковида" зафиксировали накануне в Черкасской области. Регион с сегодняшнего дня в "красной зоне". Там запрещено проведение массовых мероприятий. Учреждения общественного питания, а также школы и детские сады будут работать при условии, если у всех работников будет прививка от "ковида". Черкасщина стала 18-м регионом в Украине, который попал в красную зону.
Между тем, еще 5 стран Евросоюза оставили свои границы открытыми для украинских путешественников.
Это Ирландия, Швеция, Франция, Словакия и Испания. Все они будут пускать свободно прошедших полный курс вакцинации. А вот в отношении не вакцинированных условия разнятся. Их можно посмотреть онлайн на специальной карте нашего МИДа.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
- Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако в МИДе заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. 9 ноября Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.
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