Коронавирус в Украине: где и к каким карантинным ограничениям готовиться после выходных

Коронавирус в Украине: где и к каким карантинным ограничениям готовиться после выходных

Первой стала "красной" Херсонская область — болле жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября.

После выходных в Украине будет усилен карантин.

ТСН.ua собрал в один материал все ограничения и запреты, к которым следует готовиться украинцам на следующей неделе.

Так, прежде всего к более жестким ограничениям на следующей неделе нужно готовиться жителям регионов, где начнет действовать "красная" зона карантина. Это Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. В Херсонской области "красный" уровень уже установлен с 15 октября.

Регионы, в которых введена "красная" зона:

Херсонская область — с 15 октября.

Донецкая область — с 18 октября.

Днепропетровская область — с 18 октября.

Запорожская область — с 18 октября.

Одесская область — с 18 октября.

Запреты и ограничения "красной" зоны:

Запрещается работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос.

Запрещается работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное.

Запрещается работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Запрещается работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.

Местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Что будет работать в "красной" зоне:

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Новые правила пассажирских перевозок

Также с 21 октября вступают в силу новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Теперь кроме билета пассажиру нужно иметь COVID-сертификат, или ПЦР-тест, или справку об антителах. Контролировать наличие документов будут водители в автобусах и проводники в поездах.

Новые ограничения на перевозку пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних. Для детей старше 12 лет будет действовать и в дальнейшем обязательное соблюдение масочного режима.

Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины.

Так, для передвижения в пределах регионов с "желтым" уровнем эпидопасности необходимого или документ о получении по крайней мере одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.

В случае следования в регион с "красным" уровнем эпидопасности необходим один из документов:

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации

Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действующий 72 часа.

Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных пассажирских перевозках. А именно автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Как путешествовать "Укрзализныцей" с 21 октября

По новым правилам, для путешествия "Укрзализныцей" между областями пассажиры должны иметь или COVID-сертификат или ПЦР или експрестест, сделанный за 72 часа.

Так, проводники поездов перед посадкой будут проверять: билет, паспорт и соответствующий "ковидний" документ. COVID-сертификат можно будет показать в "Дие" и в бумажном формате. В поездах "Интерсити" проверка также будет осуществляться при посадке.

В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Ограничения не распространяются на детей. Также проверок не будет в пригородных поездах.

Где и как вакцинироваться:

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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