Коронавирус в Украине: Минздрав разрешил комбинировать различные вакцины, как именно и кому можно

Коронавирус в Украине: Минздрав разрешил комбинировать различные вакцины, как именно и кому можно

Пока в Украине разрешено использовать только две схемы смешивания вакцин.

В Министерстве здравоохранения окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях. Если первая прививка было зарубежной вакциной Moderna, которой нет в Украине, тогда можно использовать Pfizer, если есть дефицит вакцины AstraZeneca, или во время первой прививки были нежелательные реакции, тогда как вторую дозу могут использовать Pfizer.

Как это доказать, кто будет следить за комбинированием вакцины — смотрите в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

Также читайте В Минздраве сообщили, сколько украицев сделали прививки от коронавируса

Елена привилась вакциной AstraZeneca, произведенной в Южной Корее. После вакцинации у нее начались боли в ногах, которых никогда не было у девушки раньше.

"На вторые сутки вроде как судороги, мурашки бегают в ногах. Я чувствую, что нога болит, и мне кажется, что могу упасть", — рассказывает женщина.

Елена обратилась к семейному врачу и проходит различные обследования.

Почему болят ноги, тянут вены, возникают судороги — врачи не могут назвать причину. И на прямую это не связывают с вакцинацией, хотя в инструкции указана боль в конечностях. Прошло уже 8 недель после вакцинации, боль не проходит. Однако Елена хочет получить вторую дозу вакцины и защитить себя от коронавируса.

"Учитывая эту ситуацию, возможно, что будет заключение врача, я бы хотела Pfizer после AstraZeneca", — отмечает женщина.

В таких случаях, как у Елены Министерство здравоохранения официально разрешило комбинировать вакцины. Даже если прямая связь с нежелательными последствиями и вакциной не доказана. Однако рекомендовать вторую прививку другим типом вакцин может только врач.

Это не будет рутинная процедура, смешивать вакцины можно только в исключительных случаях — это нежелательные последствия после первой дозы или аллергическая реакция, дефицит вакцины, или ее отсутствие.

Пока в Украине разрешено использовать две схемы:

Первая доза AstraZeneca, вторая Pfizer.

Если человек за рубежом первую дозу получил Moderna, ее пока не используют в Украине, то в качестве второй дозы можно использовать Pfizer.

Новости Украины: в Минздраве разрешили комбинировать вакцины разных производителей

Еще в начале этого года ученые выступали против микширования вакцин. Одна сейчас несколько стран провели исследования и выяснили — использование различных типов вакцины не только безопасно, но и формирует гораздо более мощный иммунный ответ.

Вакцина AstraZeneca — это вектора вакцина на основе аденовируса шимпанзе — она как бы знакомит организм с коронавируса и готовит его к формированию антител. После нее мРНК вакцина, которой является Pfizer, начинает работать быстрее и мощнее — объясняет исследователь в швейцарской биотехнологической компании Федор Боховчук.

Недавно закончилось британское серьезное исследование, которое доказывает, что комбинирование AstraZeneca приводит не только к высокому уровни антител, а еще к высокому клеточному ответу Т-клетки (это вспомогательные клетки иммунной системы, которые помогают более долго защищать от вируса).

Можно ли комбинировать вакцину от Johnson & Johnson, сейчас так же продолжаются исследования в мире. А вот касательно китайской вакцины CoronaVac, таких данных нет, поэтому ее нельзя миксовать с другими типами вакцин.

Новые исследования также позволили в некоторых европейских странах использовать только одну вакцинацию для тех, кто уже переболел коронавирусом. Украинская техническая группа экспертов по иммунопрофилактике также рассматривала этот вопрос, однако решила, что украинцам, которые уже болели, все же надо прививаться дважды: "Почему мы 2 дозы оставляем, потому что мы сделали это ввиду "Дельта" вируса. Мы знаем, что одна доза работает хуже".

Новую волну коронавируса в стране ждут осенью, однако распространение "Дельта" вируса может ускорить вспышку заболеваемости. Поэтому для Украины крайне важно прививать за лето как можно больше своих граждан двумя дозами, так как именно они дают защиту от мутировавшего штамма коронавируса.

Напомним, в США против COVID-19 начали вакцинировать животных: кто получил укол первым.

Ирина Маркевич, Игорь Сулей, ТСН, 1 + 1.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку