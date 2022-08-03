Коронавирус возвращается: количество инфицирований и смертей стремительно растет

О резком росте числа больных заявили сразу несколько областей. На Буковине за месяц обнаружили вдвое больше пациентов, чем в начале лета. А на Днепропетровщине заболеваемость выросла на 20 процентов только за последнюю неделю. Врачи убеждают, что от новой волны осенью спасет только прививка, говорится в ТСН.19.30.

Дверь кабинета прививок Анастасия открывает со страхом, потому что с детства не любит уколов, но «ковида» боится еще больше. О необходимости третьей прививки девушке напомнила «Дія». «Пришло оповещение, что ваш срок сертификата истекает, нужно делать срочно, 24 часа. Я так смотрю. Ну надо, значит, надо. Вакцинация нормальная, рука не болела, ничего не болело», – говорит Настя.

Только в один из центров вакцинации в Днепре каждый день приходит около полусотни человек. Меньше пациентов, говорят медики — было в первые месяцы полномасштабного вторжения. Но потом был рост количества желающих вакцинироваться в связи с тем, что люди начали ехать в Европу и для того, чтобы не иметь ограничений и передвижения, они проходили вакцинацию, — говорит руководитель центра вакцинации Александр.

На Днепропетровщине сейчас почти двести больных коронавирусом, половина из них в больницах. Но медиков больше беспокоят темпы появления новых инфицированных. Только за последнюю неделю количество госпитализаций выросло на четверть, а новых случаев увеличилось на 20 процентов. Поэтому еще раз призывают вакцинироваться. «Можем использовать «Коронавак», его достаточно, а для тех, кто хочет, можем использовать РНК-вакцину, у нас достаточно «Файзера». Будем надеяться, что активно проведенная прививка не доведет нас до катастрофы. Такой, как наслоение войны и тяжелая ситуация с коронавирусом», — говорит заместитель директора Департамента здравоохранения Днепра Татьяна Квитницкая.

Обостряется ситуация и на Буковине – количество пациентов с «ковидом» выросло вдвое по сравнению с началом лета. «В июне скончался 1 человек от «ковид-19», а за последнюю неделю июля умерло 4 человека. Для этого варианта свойственно на 50% быстрее распространение, поэтому мы понимаем, что количество пациентов будет расти и дальше», — убеждает главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

Вспышку коронавируса в регионе эпидемиологи связывают с циркуляцией трех штаммов Омикрона, в том числе нового – ВА.5. Впервые в Украине он был обнаружен в конце июля именно на Буковине. Он быстро распространяется, так что эпидемиологи напоминают — лучший способ избежать инфицирования — вакцинироваться.

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