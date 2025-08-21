ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
628
Время на прочтение
1 мин

Коронавирус возвращается: врач назвала важный симптом COVID-19

В Украине фиксируют все больше случаев заболеваемости коронавирусом.

Авторы публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Коронавирус возвращается: врач назвала важный симптом COVID-19

Ольга Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новых симптомах коронавируса, который сейчас возвращается в Украину.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.

Медик отметила, что во время коронавируса стоит обращать внимание на температуру тела.

"Любые симптомы коронавирусной болезни в отличие от гриппа имеют так называемый "полиморфизм клинических симптомов", он очень разный. Температура тела во время коронавируса, в отличие от гриппа, не коррелирует со степенью тяжести. То есть в начале болезни может совсем не быть температуры или она будет не слишком высокой, а больной может очень серьезно заболеть и получить длительный ковид и наоборот", - объясняет профессор Голубовская.

Больше читайте по ссылке: COVID-19 возвращается - как лечить: главные тезисы от инфекциониста Ольги Голубовской

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie