Коронавирус возвращается: врач назвала важный симптом COVID-19

Ольга Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новых симптомах коронавируса, который сейчас возвращается в Украину.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.

Медик отметила, что во время коронавируса стоит обращать внимание на температуру тела.

"Любые симптомы коронавирусной болезни в отличие от гриппа имеют так называемый "полиморфизм клинических симптомов", он очень разный. Температура тела во время коронавируса, в отличие от гриппа, не коррелирует со степенью тяжести. То есть в начале болезни может совсем не быть температуры или она будет не слишком высокой, а больной может очень серьезно заболеть и получить длительный ковид и наоборот", - объясняет профессор Голубовская.

