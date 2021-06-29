Коронавирус "закончился": в Харькове закрывают ковидное отделение, а медиков без выплат отправляют в "отпуска"

Коронавирус "закончился": в Харькове закрывают ковидное отделение, а медиков без выплат отправляют в "отпуска"

Чернобыльская больница попала под сокращение ковидних отделений. Медики увольняются, больные — переезжают.

В Харькове закрывают одно из двух отделений Чернобыльской больницы, в которой лечат больных на коронавирус. По словам главного врача, количество пациентов с подтвержденным COVID-19 уменьшилась, поэтому содержать стационар на 170 коек сейчас нецелесообразно. В то же время сотрудникам отделения уже два месяца не начисляют "ковидные деньги", а из-за сокращения отделений — медиков отправляют в "отпуска".

ТСН.ua выяснял, почему медперсоналу не начисляют выплаты и что по этому поводу говорят в медучреждении.

Медики увольняются или уходят в "отпуска"

В Чернобыльской больнице функционируют два ковидних отделения. Во время активной фазы коронавируса в каждом из них находилось около 70 больных COVID-19. Обслуживал их медицинский персонал, часть из которого сейчас написала заявление об увольнении.

"Сотрудники, которые работали по совместительству, написали заявление об увольнении. С 30 июня мы не работаем. А людей, которые работают на ставку, отправляют в отпуска. Что будет дальше, пока никто ничего не говорит", — сообщила ТСН.ua одна из медсестер отделения.

По словам девушки, в медучреждении причину закрытия отделения не объясняют. При этом под сокращение попали около 10 человек: врачи, работающие по совместительству, а также медсестры. "Запечатать" отделения должны ориентировочно до августа, говорит медсестра.

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Со своей стороны главный врач отмечает, что из-за сокращения количества пациентов с коронавирусной инфекцией, сокращается и количество отделений для больных.

"Численность пациентов значительно уменьшилась, поэтому в двух отделениях держать такое количество просто нецелесообразно. У нас сейчас лежит до 50 человек, а оба отделения рассчитаны на 170. Одно из них мы законсервируем до определенных решений, а пациентов перенаправим в действующее отделение", — рассказала нам главный врач больницы Ирина Пирогова.

Финансирование и ковидные выплаты

Вместе с тем главный врач говорит, что медики, которые сейчас работают в отделении, после закрытия стационара "немножко отдохнут".

"Решаем вопрос. Если финансирование придет — люди пойдут в отпуск. Если нас не профинансируют — людям придется пойти на простой. Ковидные выплаты задерживаются. За апрель и май мы еще ничего не получили. При этом заработная плата и аванс начисляются по плану", — сказала Ирина Пирогова.

Ответ НСЗУ

В НСЗУ говорят, что закрытие отделения больницы — это внутреннее решение местных властей.

"Сейчас во многих больницах происходят процессы оптимизации и реорганизации — это нормальные процессы. За них отвечает местная власть", — пояснили ТСН.ua в пресс-службе НСЗУ.

При этом вопрос о финансировании и ковидных начислениях в Службе здоровья пообещали уточнить. Ответ НСЗУ мы дадим в ближайшее время.

Напомним, что НСЗУ обновила перечень медучреждений для госпитализации больных на коронавирус. В него вошли 257 больниц.

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