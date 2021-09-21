Коронавирусно-дипломатический скандал: как в США начала работу 76 сессия Генассамблея ООН

Сессия будет проходить в обычном формате.

В Нью-Йорке начинает работу 76 сессия Генассамблеи ООН. После карантина сессия будет длиться в обычном формате личного участия. Правда, делегатов, которые до сих пор не получили прививки от коронавируса, просили участвовать онлайн.

Не все этой просьбе прислушались, ведь антивакцинаторы оказались и среди президентов, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 21 сентября.

Открытие 76 Генассамблеи ООН началось с коронавирусного скандала. Сначала, по правилам города Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира организации, в зал заседаний собирались пускать только со справками о прививках от COVID-19. Но восстала Россия, мол, такое требование противоречит дипломатической соглашении от 1947 года. Чтобы замять коронавирусно-дипломатический скандал, руководители ООН решили COVID-сертификаты не требовать, но делегаты на словах должны подтвердить, что вакцинированы.

Фургон, где можно и сделать экспресс-тест на коронавирус, а также прививаться однодозною вакциной Johnson & Johnson припарковали неподалеку входа в здание ООН. Вакцинирован представительница США Линда Томас-Гринфилд показательно идет тестироваться. "Хочу, чтобы все видели, что я сделала тест. Не считаю себя исключением. Я делаю то, чего мы все надеемся от других — взять на себя ответственность, и делать все возможное, чтобы смягчить ситуацию с COVID, чтобы мы здесь не распространяли COVID", — заявила она.

Последует ли примеру российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, не известно. Зато известный антивакцинатор президент Бразилии Жаир Болсонаро приехал на заседание Генассамблеи и уже получил порцию неприятных замечаний.

Новости мира: в Нью-Йорке начинает работу 76 сессия Генассамблеи ООН, но только для вакцинированных

Сначала от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал бразильскую делегацию прививаться: "AstraZeneca — отличная вакцина. Я вакцинирован. Спасибо всем. Прививайтесь AstraZeneca. Я получил две дозы"

Потом и от мэра Нью-Йорка Билла де Блазио: "Хочу обратиться ко всем мировым лидерам, а также Больсонаро: если вы решили сюда приехать, должны быть вакцинированы. Если не хотите вакцинироваться, а не наносите себе труда приезжать".

Впервые на посту президента с трибуны ООН к мировым лидерам обратится Джо Байден. Кроме COVID-19 и проблем изменения климата, он собирается говорить о завершении 20-летней войны в Афганистане.

В понедельник вечером в Нью Йорк прибыл и президент Украины. Сразу после прилета он съездил возложить цветы к мемориалу 11 сентября на Манхеттене. Сегодня Владимир Зеленский в Ньюй Йорке встретится с президенткой Еврокомиссии, лидерами Турции, Польши, Молдовы и Грузии. Его выступление не Генассамблеи состоится в среду — 22 сентября.

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