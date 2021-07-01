Корреспондентку ТСН со COVID-сертификатом о прививках непризнанными в Европе вакцинами пустили во Францию: как это удалось

Корреспондентку ТСН со COVID-сертификатом о прививках непризнанными в Европе вакцинами пустили во Францию: как это удалось

Европа признает только прививки AstraZeneca, произведенные в Европе и Британии.

С сегодняшнего дня в ЕС заработали паспорта вакцинации и передвигаться в пределах Евросоюза его граждане, которые уже получили две прививки, могут беспрепятственно. А вот поискать в Европу с украинским сертификатом о вакцинации — ТСН решила проверить с помощью эксперимента.

Корреспондент Яна Слесарчук отправилась во Францию со свежим отрицательным ПЦР-тестом и сертификатом о прививках доступными в Украине вакцинами. Наша журналистка уже получила две дозы AstraZeneca, правда первую производства Индии, другую от корейского производителя. Но в ЕС принято решение о признании нескольких вакцин: AstraZeneca — одна из них, но в документах местных регуляторов речь идет о производстве только в Европе и Великобритании.

Впрочем все опасения были напрасными. Яна смогла успешно сесть на самолет в аэропорту «Борисполь» и уже в Париже пройти паспортный контроль. Там ей не пришлось показывать сертификат вообще, но спросили о тесте, который пришлось показать. Также в самолете всем пассажирам пришлось заполнять декларацию, где нужно указать важную причину пребывания во Франции. Но и она не понадобилась.

Тем, кто пытается повторить маршрут, Яна рекомендует в сертификате указывали не название вакцины, а именно AstraZeneca с указанным страны производства. Это повышает шансы заехать в страну ЕС.

Эксперимент ТСН: приняли ли украинский сертификат вакцинации в парижском аэропорту

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