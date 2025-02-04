Коррупционеры, которые "погорели" на мобилизации: понесли ли они наказание

Масштабы этих коррупционных кейсов буквально всколыхнули всю Украину и стали толчками для срочного реформирования целых отраслей. Дела самых наглых топ-чиновников, которые должны отвечать за важнейшее сейчас для Украины – мобилизацию, медицинское сопровождение военных. Но именно в этот исторический момент, когда страна и каждый гражданин должны вложить все силы в самое жестокое противостояние с врагом, эти чиновники, похоже, выбрали наиболее отвратительное – воровать.

Проект Хапуга.UA обещал следить за ходом этих резонансных дел и выполняем.

Куда хотел слить свои миллионы скандальный психиатр? И выложил ли полсотни миллионов гривен залога, чтобы не сидеть в СИЗО? Какое имущество уже вывели из дела главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы? Сидят ли за решеткой руководители Бучанского и Бориспольского ТЦК? Неужели дела топ коррупционеров пытаются слить? Расскажем о результатах расследований самых громких коррупционных скандалов, связанных с топ-чиновниками ТЦК и медслужбы.

Главный психиатр ВСУ

Вся Украина увидела ковер с наличных денег в доме, где проживает семья главного военного психиатра страны. Но кроме стопок долларов на 150 тысяч оперативники СБУ нашли 4 БМВ последних лет выпуска. Имение на Киевщине, две квартиры в столице и апартаменты в Одессе. Мы собственными глазами видели одно из поместий Друзя на Киевщине, которое куплено как бы впрок, потому что владелец давно не наведывался сюда.

Все это имущество, говорит психиатр, не его, а семьи. А он будто дома вообще не бывает, потому что живет же только работой. Вот только никаких документов о происхождении денег на такое имущество никто из семьи, включая пасынка с российским гражданством, следователям не предоставил.

А пока Друзь придумывал отмазки для имущества на миллион долларов, которое оформил на родственников, не внеся в декларацию, но не мог вместе с адвокатом определиться, произошел ли у него инсульт или инфаркт.

Стали известны еще более резонансные детали. Оказывается, только в прошлом году военный психиатр дважды ездил поправлять свое психологическое состояние после тяжелой работы с коррупционными рисками для отдыха в Турцию.

Вероятно, там был не против и осесть, потому что планировал приобрести еще виллу на морском побережье за 650 тысяч евро. Фотографиями потенциального капиталовложения психиатра поделились с журналистами следователи.

Там он пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риэлтором, предлагавшим разные варианты элитного жилья.

А до четырех БМВ в Киеве Друзь купил еще один автомобиль в Турции для приемной дочери – новенькую гибридную Toyota. Видео покупки оперативники обнаружили на телефоне врача-хапуги. Как и вип вольера для собак 300 тысяч гривен, за стоимость которого можно приобрести вполне приличное жилье для человека в регионах Украины.

Олег Друзь/Скриншот по видео Хапуга.UA

На волне новой информации об имуществе главного психиатра страны, который буквально до последних дней решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы и, очевидно, имел просто безграничные коррупционные возможности, мы обратились за комментарием к его адвокату. Но оказалось, что Владимир Клочков и вся его адвокатская фирма разорвали договор с Олегом Друзем. Вроде бы по принципиальным вопросам, но детализировать юрист не может, потому что связан адвокатской этикой.

По решению суда, пока идет расследование, Друзь будет находиться под стражей в ближайшие два месяца, если за него не внесут залог в 49 млн грн. Но сидит скандальный врач не в СИЗО, это возможно и не спешит с залогом. Вместо камеры – врач Друзь, прославившийся коррупционными делами, лежит в больнице вплоть до улучшения состояния здоровья.

При этом на пациента реанимации, из которой, по словам Друзя, он только что вышел, в зале суда врач был совсем не похож.

Пока серьезных рисков, что это дело могут слить, правозащитники не видят, но у главного психиатра ВСУ есть серьезный потенциал давления, а еще не будет жалеть денег на адвокатов, чтобы не попасть в тюрьму. Тем более, что ему уже такое удавалось, после того 2017 его как руководителя психиатрии Центрального военного госпиталя также задержала СБУ. При получении взятки.

“Очень много фактов, например, писалось в 2017 году, что заявление о совершении преступления было ненадлежащим образом подписано, еще ряд устанавливаемых справок вопросы были с понятыми. И в 2023 году он был признан невиновным в совершении уголовного правонарушения. То есть фактически за 6 лет, когда расследовались дела, адвокаты смогли юридически доказать, что следователями в то время ненадлежащим образом собрали доказательства. И фактически суд на основании материалов оправдал Олега Друзя”, – рассказал антикоррупционный эксперт Сергей Миткалик.

Если оперативники не учли прошлых ошибок, то риск того, что адвокаты и в этот раз сработают по такому сценарию, очень высок.

“Сказать на основе тех материалов, которые мы имеем сегодня обнародованы, как собирались доказательства на этом этапе, нам тоже очень сложно. Но точно адвокаты будут делать все, чтобы разбить эти доказательства, точно будут пытаться оправдать это дело со стороны и в пользу Олега Друзя, но здесь вопрос, учли ли Служба безопасности Украины и правоохранители те ошибки, которые они допустили в 2017 году, ну, и, конечно, решение суда”, – говорит Сергей Миткалик.

Глава Хмельницкой МСЭК

А вот скандально известной главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе отсидеться в больнице вместо СИЗО не удается. На днях Высший антикоррупционный суд продлил арест Крупы еще на два месяца, но уменьшил размер залога почти в половину.

“Первоначальный залог, кажется, был в 500 миллионов, если не ошибаюсь. Последний залог, который был, это 280, которые уменьшили до 260 миллионов”, — говорит эксперт по антикоррупционным вопросам Оксана Копийчук.

Напомним, ГБР подозревает руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына – экс-начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области в незаконном обогащении. В октябре во время обысков у них нашли наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Судя по материалам следствия, вся квартира Круп была просто напичкана наличными: в гостиной комнате следователи нашли $106 тыс., 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн; в гардеробной в сейфе было около $316 тыс. и 25,4 тыс. евро; в одной спальне обнаружили $2,5 млн, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн, а в спальне мужа – бывшего начальника управления Госаудитслужбы в Хмельницкой области Владимира Крупы, кадры с которым уже стали мемом, оперативники изъяли – $253,1 тыс., 70 тыс. евро и 143 тыс. грн.

Татьяна Крупа/Скриншот из видео Хапуга.UA

Кроме денег семья Круп владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве и имеет за рубежом недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. Но сейчас список недвижимости уже немного сократили. Из дела вывели земельный участок, перерегистрированный на невестку Татьяны Крупы в 2024 году, и квартиру, которая принадлежит сестре подозреваемой. Но, несмотря на это, факты о том, что дело пытаются похоронить – эксперты не видят.

"Конечно, нужно внимательно следить за тем, как идет досудебное расследование, как собираются доказательства, как собираются подтверждение того, какое именно имущество принадлежит Татьяне Курпе, какое имущество, например, принадлежит не ей, но фактически можно доказать, что это было ее имущество.. Пока прямых каких-либо свидетельств, которые могут свидетельствовать о сливе дела, не вижу”, — говорит эксперт по антикоррупционным вопросам Оксана Копийчук.

Руководители ТЦК в Киевской области

Еще одно дело, от которого ужаснулось украинское общество, о том, как на Киевщине руководители ТЦК сколотили один миллион долларов, помогая уклоняющимся прятаться от мобилизации.

Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем послужили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из военного учета.

Глава ТЦК на Киевщине/Скриншот по видео Хапуга.UA

Речь о начальнике Бориспольского Районного ТЦК и СП Сергее Русине и его коллеге из Бучанского РТЦК Леониде Выкочке. Оперативники СБУ во время обысков тогда изъяли более 1 млн долларов США. Впоследствии Бориспольский ТЦК написал, что фотографии с кучей наличных – это не об их руководителе. Об ошибке говорит и адвокат Сергея Русина.

Глава ТЦК на Киевщине/Скриншот по видео Хапуга.UA

Говорит, денег в семье нет, поэтому его подзащитный с лета – в СИЗО. Как и другие фигуранты дела. Однако руководитель Бучанского РТЦК Леонид Выкочко попытался в сентябре выйти в один миллион гривен. Но далеко не ушел – его снова задержали по другим обвинениям.

Одесский военком

Точно самым громким делом хапуги в погонах стало задержание одесского военкома Евгения Борисова.

Напомним, что жена Борисова скупила в Марбелье в Испании недвижимости на 3 млн 700 тыс евро. А сам Борисов под видом гуманитарной помощи ввез в Украину новый автомобиль Mercedes G63 AMG.

По подсчетам аудиторов, которые озвучил глава НАПК Александр Новиков, Евгений Борисов присвоил рекордные 188 миллионов грн.

“Имеет признаки незаконного обогащения это 368 с отметкой 2. Собственно, что произошло – взяли непосредственно фактические официальные доходы Евгения Борисова как военнослужащего ТЦК и сравнили его состоянием. И обнаружили, что количество имущества не соответствует ни доходам его, ни его семье. Это незаконное обогащение”, – говорит Сергей Миткалик.

Борисов уже несколько раз пытался выйти из СИЗО, и каждый раз следователи находили новые обстоятельства, чтобы начать новое дело и оставить его за решеткой. Последняя неудачная попытка выйти из изолятора была в канун нового года. За бывшего одесского военкома внесли залог почти в 40 млн гривен, и детективы ДБР 25 декабря повторно задержали Борисова по новым обвинениям.

Евгений Борисов/Скриншот по видео Хапуга.UA

“Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время исполнения служебных обязанностей, связанной с защитой родины. На основании ложного решения служебной проверки и согласно заключению МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года", – сообщили в ДБР.

Такая тактика следователей, по словам экспертов, говорит о том, что дело точно не собираются сливать.

“Но, судя по тому, как следят за этим делом, не дают ни бежать Евгению Борисову, появляются новые материалы и факты расследования. На мой взгляд, есть все, так сказать, факты, есть все основания полагать, что дело будет иметь успех, как минимум, по одному из тех фактов, которые переданы в суд, это признаков незаконного обогащения”, – говорит Сергей Миткалик.



Несмотря на такие оптимистичные выводы экспертов, мы в дальнейшем будем внимательно следить за каждым резонансным кейсом, потому что только таким образом Украина может преодолеть коррупцию.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОНИ ПОГОРЕЛИ НА КОРУПЦИИ В ТЦК! КТО СЛИВАЕТ ДЕЛА НОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ НА КРОВИ

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