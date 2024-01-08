Коррупционные риски законопроекта о мобилизации: кто может обогатиться и в чем недостатки – объяснение юриста

Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Глава комитета Анастасия Радина в комментарии "Украинской правде" уточнила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Они согласились с заключением комитета и пообещали устранить недостатки. Какие именно нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски, Радина не уточнила и пообещала предоставить эту информацию позже.

ТСН.ua обратился за комментарием к известному юристу и адвокату Ростаславу Кравцу, чтобы он объяснил, о каких именно рисках идет речь.

Кравец назвал новый законопроект "сплошным нарушение прав человека и норм Конституции", в частности, в отношении людей с инвалидностью.

ТЦК и местные власти – кому может быть выгоден новый законопроект

"Что касается коррупционных рисков, во-первых, бесконтрольная ситуация с предоставлением неограниченных полномочий ТЦК. Например, вручать повестки кому угодно, где бы то ни было", — говорит правозащитник.

Также его настораживает возможная передача полномочий по мобилизации по ведению реестра местным органам власти и предоставление им полномочий по получению отсрочки.

"Опять же – ведение реестра уклонистов. Какой реестр ухилянтов? Кто будет их вести и за них отвечать?", – размышляет Кравец

Кроме того, большие коррупционные риски он видит, что срок привлечения к административной ответственности увеличивается от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность направления штрафов в государственную исполнительную службу без составления административных протоколов адвокат также называет лазейкой для коррупции.

"Финансовые репрессии"

"Что касается финансовых репрессий, они никоим образом не обоснованы. Почему все военнообязанные, которые тем или иным путем нарушают законодательство о мобилизации и военном учете (наказываются. – Ред.). Его нельзя не нарушить, если всех одновременно обязывают стать на военный учет. Как они это вообще представят — что все мужчины, сколько их у нас осталось, сразу придут в ТЦК или ЦНАП. И что с ними делать", — возмущается адвокат.

Также он считает необоснованной сумму штрафа за нарушение военного учета в 200 тыс. грн., которую также предлагают ввести.

"В чем смысл накладывать штрафы 200 тыс. грн ? Чем обоснована такая большая сумма? У нас что, средняя зарплата так велика, что можно 200 тысяч гривен платить. Зачем приравнивать нарушителей военного учета к неплательщикам алиментов, например", — говорит юрист.

Угроза краха экономики

Портной предупреждает, что непродуманные и радикальные шаги при усилении мобилизации могут привести к краху экономики.

"Законодательство о мобилизации и военном учете четко урегулировано. Его просто нужно выполнять, а не пытаться снять ответственность с лиц, которые должны им заниматься. То есть у нас с самого начала войны делается все, чтобы снять ответственность с представителей ТЦК, ничего не делающих, чтобы наладить военный учет. Никто не считает причинение вреда национальной экономике", – считает юрист.

Он напомнил, что заключение Кабмина о бронировании появилось только в марте этого года.

"Там же пытаются передать военный учет от Генштаба в Миноборону и Кабмин. Здесь тоже есть коррупционные риски и риски национальной безопасности, когда Генштаб перестанет влиять на формирование ВСУ", — говорит Кравец.

В то же время идею бронировать мужчин с высокой зарплатой или законную возможность откупиться от мобилизации юрист называет "прямым нарушением норм Конституции".

Мобилизация должна быть социально справедлива

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"Никто из министров и их детей не воюет. Вот когда Милованов пойдет в армию, тогда он получит право что-то комментировать. Напечатайте список, как в Израиле, – детей, или воюющих родственников министров. Покажите хоть один пример. Надо снять бронирование с депутатов", – убежден Кравец.

Подытоживая, юрист заявил, что новый законопроект одним образом не улучшит мобилизацию или военный учет, а наоборот – может даже подорвать национальную безопасность и обороноспособность.

Напомним, Комитет ВР принял решение доработать законопроект о мобилизации.

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