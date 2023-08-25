Коррупционные скандалы со "Слугой народа": нардепы, пойманные на взятках и хищениях денег

Некоторые из народных избранников получили подозрения, были взяты под стражу и вышли под залог. А кто-то вообще всего лишь лишился должности, при этом не потеряв мандат.

Нардепы от "Слуги народа" продолжают вляпываться в коррупционные скандалы, среди которых есть истории со взятками, финансовыми махинациями и хищениями государственных денег. Так, 25 августа журналисты заявили о возможной причастности нардепа Геннадия Касая к закупке курток для ВСУ по завышенной цене.

ТСН.ua собрал громкие коррупционные скандалы с народными депутатами от "Слуги народа".

Касай и куртки для военных

25 августа журналисты "Украинской правды" и глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявили, что провели совместное расследование и узнали о причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины военных курток по завышенной в несколько раз цене. Заметим, что Касай – член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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Речь идет о получении Министерством обороны партии летних курток под видом зимних, которые за 30 млн дол. были приобретены у турецкой компании Vector avia hava araçlari. Одним из совладельцев компании был как раз племянник Касая. По данным Шабунина, после выполнения договора с Минобороны племянника нардепа "официально вывели из кампании".

Что касается курток, то по дороге между таможнями Турции и Украины они "превратились" из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и стоили уже не 29, а 86 дол. за единицу.

Трухин и взятка, чтобы "уйти в лес"

На сегодняшний день уже экс-нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин совершил автомобильную аварию в августе 2021 года, в которой пострадали шесть человек. Чтобы избежать ответственности, политик предложил взятку прибывшим на место полицейским и попросил "отпустить" его "в лес". Об этом свидетельствует видео из нагрудной камеры правоохранителей, опубликованное журналистами.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Издание "Украинская правда" обнародовало видео ДТП с участием нардепа Трухина"

Фото с места ДТП с экс-нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным/Скриншот

Лишь в феврале 2023 года Трухин признался, что предлагал полицейским взятку, чтобы покинуть место аварии. Тогда же нардеп пошел на сделку со следствием по этому делу. Его обязали уплатить 6 млн. грн. в поддержку ВСУ и еще 68 тыс. грн. – штрафа. Заметим, речь идет именно о деле по поводу взятки, а не относительно самого ДТП.

Взятка для Кузьминых за заключение контрактов

Правоохранители поймали нардепа от "Слуги народа" Сергей Кузьминых на получении взятки в январе 2022 года. Народный избранник получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Правоохранители поймали нардепа от "Слуги народа" Сергей Кузьминых на получении взятки/Фото: НАБУ и САП

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Задержали нардепа Сергея Кузьминых, его подозревают в получении полумиллионной взятки"

Политик скрывался от правоохранителей и был объявлен в розыск. Задержать Кузьминых удалось уже в феврале того же года. Тогда же ему объявили подозрение в злоупотреблении влиянием и взяли под стражу. Впоследствии нардеп вышел на свободу под залог почти в 50 тыс. грн.

В сентябре 2022 года правоохранители попытались лично вручить Кузьминых через окно его авто обвинительный акт по делу. Однако политик просто выбросил документы на асфальт и уехал с места происшествия. Дело народного избранника было направлено в Высший антикоррупционный суд.

Трубицин и сделки с точками сезонной торговли

Национальное антикоррупционное бюро в феврале 2022 года разоблачило депутата Киевсовета, члена партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и еще пятерых лиц в незаконной схеме по размещению в Киеве точек сезонной передвижной торговли.

Речь идет о получении взяток за обеспечение победы в электронных торгах о праве размещения точек. Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Депутат в международном розыске: Председатель комиссии Киевсовета обвинен во взяточничестве на миллионы"

Трубицина был взят под стражу, после чего он вышел под залог и сбежал из Украины. В июле 2023 года НАБУ объявило депутата в розыск.

Депутат Киевсовета, член партии "Слуга народа" Владислав Трубицын / Фото: Владислав Трубіцын / Facebook

Взятка для Марченко за разрешения на пересечение границы

В июле 2023 года народному депутату от "Слуги народа" Людмиле Марченко сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Народная избранница вместе с ее помощницей подозревается в торговле разрешениями на пересечение границы: по 5 300 дол. за штуку.

Марченко была разоблачена в сам момент получения взятки, которую ей передавала помощница. Когда политик поняла, что что-то не так, то выбросила взятку через забор своего имения, а правоохранители сняли это на видео.

Членство Марченко во фракции "Слуга народа" после скандала приостановили и пообещали исключить из одноименной партии.

Депутат Людмила Марченко выбросила полученную взятку через забор/Скриншот

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Скамьи народных избранников редеют! Причины и подробности самых громких скандалов"

Гунько со взяткой за "торговлю" землей

В августе "на горячем" попался нардеп из фракции "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил первую часть взятки в размере 85 тыс. дол. за то, что пообещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание госземель Национальной академии аграрных наук Украины. По словам прокуроров, за свои "услуги" Гунько просил в общей сложности 221 тыс. дол.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пришел человек и поставил". Нардепы "Слуг народа" попали во "взяточный" скандал

ВАКС 9 августа взял Гунько под стражу с возможностью внесения залога в 30 млн. грн. А 10 августа Гунько исключили из фракции "Слуга народа".

Нардеп Анатолий Гунько / Фото: Facebook / Анатолий Гунько

Элитное имение Халимона

В январе 2023 года журналисты узнали о покупке нардепом от "Слуги народа", заместителем главы фракции Павлом Халимоном элитного особняка на Печерских холмах в Киеве. Недвижимость была зарегистрирована на Анастасию Котеленец, которая в 2021 году приобрела 45 земельных участков на Черниговщине общей площадью около 80 га.

Дом на Печерских холмах вместе с 10 сотыми земли якобы стоил 10 млн 300 тыс. грн. Об этом говорится в договоре купли-продажи поместья. В то же время в Интернет-объявлениях схожие дома с аналогичной площадью стоят около 50-60 млн грн.

Особняк нардепа Павла Халимона / Фото: скриншот с видео

После огласки Халимон ушел с поста главы Черниговской областной организации партии "Слуга народа". А руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение Халимона с должности своего заместителя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Они жируют во время войны! Громкие скандалы, всколыхнувшие всю Украину!"

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