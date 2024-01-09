Коррупция в Минобороны: от сотрудничества с Гринкевичами до поддержки скандального проекта по мобилизации

В настоящее время проходит заседание комитета по нацбезопасности, на котором должен быть рассмотрен мобилизационный законопроек.

Пока вокруг нового законопроекта о мобилизации продолжаются горячие дискуссии, юристы и Антикоррупционный комитет Верховной Рады бьют тревогу, что у него большие коррупционные риски. Интересно, что этот проект активно поддерживает Министерство обороны, не раз попадавшее в коррупционные скандалы.

ТСН.ua вспомнит громкие коррупционные дела в Минобороны и есть коррупционные риски в новом проекте о мобилизации.

Скандал вокруг семьи Гринкевичей – крупнейшего поставщика МО

Последние дни в СМИ активно обсуждают семью Гринкевичей — крупнейшего поставщика МО, разоблаченной в масштабных хищениях средств, выделенных на ВСУ. Сначала в ДБР сообщили, что на взятке задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он предлагал $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Впоследствии стало известно, что Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен.

Первым коррупционное "дело Гринкевичей" обнаружил ведущий 1+1 Евгений Плинский. 20 декабря он сообщил, что три строительные компании этой семьи получили от МО 1,5 млрд грн за поставку летней одежды. В течение 2023 года эта семья обогатилась на недвижимости.

По данным правоохранителей, компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. К выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством. Они не обладали надлежащими мощностями для изготовления и хранения имущества для нужд Минобороны. Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету, по предварительным оценкам, на 1,2 млрд грн. Также у компаний также обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны Украины.

Впоследствии Счетная палата подтвердила, что компании Гринкевича не поставили армии курток, брюк и футболок на 1,5 млрд грн.

Известный блогер Игорь Лаченков добавил, что это не первая нажива бизнесмена на украинской армии. До этого были истории со скандальными стройками (незавершенное строительство в одной из частей Житомирской области – ред.), с работой на полигоне "Широкий лан" (общевоенный полигон первой категории, расположенный в Николаевской области – ред.).

Родина львовского бизнесмена Гринкевича. Фото: из открытых источников

Дело бывшего заместителя Минобороны при Резникове Вячеслава Шаповалова

Не менее в публичном пространстве обсуждается фигура бывшего заместителя Алексея Резникова Вячеслава Шаповалова, подозреваемого в присвоении миллиардов бюджетных средств, выделенных на нужды украинской армии, и закупке некачественных бронежилетов для ВСУ. Он занимал должность замминистра обороны с 2021 по 2023 год.

По информации Службы безопасности и Государственного бюро расследований, Шаповалов в 2022 году вместе с сообщниками закупил для бойцов ВСУ партию некачественных бронежилетов почти на миллиард гривен. По данным следствия, к сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта — эксочельщик Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных сил Украины.

Также Шаповалов вместе с сообщниками заключил в 2022 контракт с одной из иностранных компаний и осуществил закупку некачественной военной формы на почти один миллиард гривен. Следователи установили, что по этим договорам были произведены стопроцентные оплаты, а деньги от сделки в конце концов пошли россиянам.

Кроме того, в конце 2022 года в Сеть попали документы, по которым топ-чиновники Минобороны заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для ВСУ в два-три раза дороже. После этого скандала у Зеленского анонсировали аудит и расследование.

Если вину Шаповалова докажут, ему будет грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов / Фото: Фото из открытых источников

Умеров отчитался о борьбе с коррупцией в Минобороны

Глава министерства Рустем Умеров сообщил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов.

Один из приоритетов его команды в Министерстве обороны, по его словам, – вычистка системы от неблагополучных участников как внутри учреждения, так и снаружи. Он отметил, что "система сопротивляется, однако он выразил уверенность, что "мы его преодолеем".

"За последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, которые были совершены ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем с правоохранителями и специальными службами. Передаем коллегам всю необходимую информацию", — сообщил министр.

Коррупционные риски законопроекта – объяснение юриста

Пока в Минобороны пытаются бороться с коррупцией, в Верховную Раду хотят протянуть законопроект об усилении мобилизации, у которого, по словам юристов, много коррупционных рисков.

Юрист Ростаслав Кравец в комментарии ТСН.ua подчеркнул, что новый законопроект усиливает влияние ТЦК и органов местного самоуправления, что в свою очередь увеличивает риск роста коррупции.

Местные власти получат больше полномочий

Адвокат отметил, что в этом проекте есть пункты, которым возможна передача полномочий по мобилизации по ведению реестра местным органам власти и предоставление им полномочий по получению отсрочки. По его мнению, местные власти таким образом получат возможность "кого-то мобилизовывать, а кого-то нет".

Кроме того, местные власти также предлагали наделить полномочиями по обеспечению, а не содействию организации призыва. В частности, речь шла о доведении до предприятий и населения в целом распоряжения по мобилизации и обеспечению вызова военнообязанных в ТЦК.

Злоупотребление со стороны ТЦК

По мнению Кравца, предоставление неограниченных полномочий ТЦК, прописанное в законопроекте, несет большие коррупционные риски. Согласно новому тексту проекта, глава ТЦК может получить право вносить уклоняющихся в "Единый реестр должников", после чего к ним будут применены:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Эти меры будут аннулироваться тоже по сообщению руководителя ТЦК.

Экономические санкции уклоняющихся имеют лазейку к коррупции

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбал указывает, что экономические ограничения уклоняемых можно легко снять, "попросив" у главы ТЦК. "Как лицо, которое уклоняется от призыва, или не явилось в ТЦК, можно лишить права на пользование банковской картой (в пределах государства это миллионы таких блокировок), получение социальных и других услуг от государства – блокируется, блокируется право продажи/перерегистрации имущества", – сказал нардеп. Какие еще есть риски коррупции в новом проекте

Кроме того, Кравец усматривает большие коррупционные риски в том, что срок привлечения к административной ответственности увеличивается с 3 месяцев до 3 лет.

Возможность направления штрафов в государственную исполнительную службу без составления административных протоколов адвокат также называет лазейкой для коррупции.

Кроме того, этот проект имеет ряд нарушений прав человека. По мнению юриста, этот законопроект никоим образом не улучшит мобилизацию или военный учет, а наоборот может даже взорвать национальную безопасность и обороноспособность.

Напомним, в Раде зарегистрировали пять вариантов законопроекта о мобилизации — один правительственный и четыре альтернативных.

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