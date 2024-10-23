Коррупция в МСЭК и прокуроры с "болезнями": новые подробности громкого скандала

Медико-социальные экспертные комиссии, известные как МСЭК, будут ликвидированы до 31 декабря этого года. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента Украины. А вот руководство центральной МСЭК, а также руководители профильного департамента Министерства здравоохранения уже уволены. Это очередное кадровое решение, которое стало следствием неслыханного скандала с фальшивыми справками об инвалидности и других недугах.

Накануне о намерении уйти с должности заявил и генпрокурор Андрей Костин. Ведь оказалось, что его подчиненные подозрительно болезненны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Цифровая, прозрачная, европейская модель вместо МСЭКов. Такую реформу решили провести на экстренном заседании СНБО после ряда скандалов с этими комиссиями. В традиционном обращении президент Зеленский сообщил, что случаи фейковых инвалидностей зафиксированы едва ли не во всех органах государственной власти. Решение СНБО предусматривает ревизию всех справок об инвалидности.

Одно из первых последствий разбора полетов -отставка генпрокурора Андрея Костина. В Хмельницкой области, где на взятке поймали тамошнюю руководительницу МСЭКа, инвалидность оформил 61 прокурор.

В Украине разгорелись скандалы из-за коррупции в МСЭК

В начале октября ГБР сообщило - задержали руководительницу Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу. У нее дома обнаружили почти 6 миллионов долларов. Правоохранители говорят - ценники на нелегальные услуги работников МСЭК колеблются от пятисот долларов до 20 тысяч долларов. Прайс может различаться в зависимости от региона и так, так сказать, надежности заказчика.

"Они учитывают статус человека, его материальное положение, уровень безопасности, то есть насколько можно доверять гражданину безусловно, если он не позвонит в полицию или ГБР", - говорит советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Разоблачение коррупции в МСЭК

Накануне – снова скандал с МСЭК. На этот раз — в Николаевской области. Более 450 тысяч долларов нашла СБУ у руководителя местной областной комиссии. Большую часть денег и драгоценностей нашли в доме ее сына. Там же – обнаружили его российский паспорт. Для сокрытия нелегальных доходов, говорят в СБУ, чиновник оформила на сына три незадекларированные квартиры. А в прошлом году – сделала и себе, и ему вторую группу инвалидности. После очередного разоблачения в МСЭК премьер Шмигаль поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября разработать законопроекты, чтобы завершить реформу этих комиссий.

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Отметим, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Впоследствии СБУ сообщила, что в 2024 году в Украине подозрение объявили 64 должностным лицам МСЭК, также было отменено более 4 тысяч выводов об инвалидности.

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