Коррупция в повседневной жизни украинцев: можно ли жить без взяток

Коррупция в повседневной жизни украинцев: можно ли жить без взяток

Каждый день на взятках "горят" 16 украинцев. И подавляющее большинство из них – чиновники.

Ко Всемирному дню борьбы с коррупцией ТСН провела на собственном Teltgram-канале опрос, сталкивались ли украинцы с ней. Почти треть ответила – от них прямо требовали взятки. Еще 20% сами предлагали их по своей инициативе. В то же время, почти 46% либо никогда не сталкивались с коррупцией в Украине, либо никогда взяток не давали.

Об этом 9 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, в ГПУ отмечают, что передали в суд за последние 3 года пять с половиной тысяч дел по коррупционерам.

"Ежедневно мы направляем в суд в среднем 11 дел этой категории в отношении 16 человек", — отмечает генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди подозреваемых 111 депутатов всех уровней, говорит она. Да и вообще немало взяточников-чиновников. Только в этом году разоблачили 60 преступных групп, работавших именно в органах государственной власти.

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"Мы смогли привлечь к ответственности тех людей, которых раньше нельзя было вообразить", — рассказывает директор НАБУ Артем Сытник.

В НАБУ говорят – со времен Революции достоинства Украина получила немало инструментов для борьбы с коррупционерами. Появилось НАБУ, Cпециализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд. Благодаря общим действиям к ответственности привлечено около тысячи человек. В их числе 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 20 нардепов, 67 судей, 78 руководителей государственных предприятий. Заработала система электронного декларирования, которая также выявила значительное незадекларированное состояние у чиновников.

"Украина вторая страна после США, которая мониторит образ жизни чиновников, благодаря которому впервые в истории страны были конфискованы необоснованные активы на сумму свыше 1 млн гривен. Кроме того, в этом году НАПК выявило недостоверное декларирование на более 1 млрд гривен", — отмечает председатель НАПК Александр Новиков.

Новости Украины: можно ли жить без взяток

В то же время, признают, борьба не всегда успешна. Далеко не все преступники получили наказание. Дела часто затягиваются в судах. Еще часть – пытаются обжаловать в апелляционных инстанциях. Вместе с тем – и сами суды также нередко усложняют работу антикоррупционных органов.

Долгое время антикоррупционные и правоохранительные органы и сами нередко конфликтовали или не могли поделить подследственность дел. Сейчас говорят, таких проблем уже меньше. Впрочем, государство должно в дальнейшем совершенствовать как эффективность работы этих органов, так и законодательство. Президент и международные партнеры уже не раз призывали до конца года назначить руководителя Специализированной прокуратуры, а также разработать антикоррупционную стратегию на следующие 5 лет. Ведь с ней, определенные эксперты, борьба со взяточниками будет более эффективной.

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