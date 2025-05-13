Коррупционная рота: почему Насиров, Сольвар, Журило, Зонтов, Цвигун и еще 50 дельцов пошли воевать

Насиров, Сольвар, Журило, Зонтов, Цвигун и еще с полсотни других печально известных дельцов ушли "воевать"

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Насиров, Сольвар, Журило, Зонтов, Цвигун и еще с полсотни других печально известных дельцов ушли воевать. Якобы. Настоящая «коррупционная рота», состоящая из подсудимых хапуг: с помощью мобилизации они пытаются избежать ответственности — суда, приговора или вообще тюрьмы.

«К сожалению, во время полномасштабного вторжения и когда было немного изменено законодательство на этот счет, с каждым годом все больше и больше фигурантов пытаются использовать эту лазейку. И на сегодня действительно есть плюс-минус 50 дел в Высшем антикоррупционном суде, где так или иначе пытались или использовали уже этот вопрос для затягивания рассмотрения дела», — рассказывает заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко.

Служба в армии стала не только почетной обязанностью, но и вдруг юридическим щитом. Если обвиняемый в коррупции мобилизовался — суд может поставить дело на паузу. На недели. Месяцы. А иногда на годы. И это уже не исключения, это тенденция. Кто из хапуг ушел в коррупционную роту — читайте в материале Хапуга.UA.

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Роман Насиров

Недавно это, пожалуй, самый известный сапер страны. Ранее больше известен как глава государственной фискальной службы — Роман Насиров. Его обвиняют в получении крупнейшей задокументированной взятки в украинской истории — 722 млн грн.

За эти средства Насиров должен обеспечить возмещение налога на добавленную стоимость компаниям, подконтрольным владельцу агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку, на сумму более 3 млрд 2 млн гривен.

Но пока суд рассматривал дело на сотни миллионов, Насиров добровольно вступил в 101 отдельную бригаду охраны Генштаба ВСУ, в инженерно-саперную роту. Мобилизировался 7 апреля, прямо во время судебных прений на должность сапера, за считанные дни до вынесения приговора.

Сам Насиров заявил, что у него состоялась переоценка ценностей и служить он хочет, чтобы быть полезным в вооруженных силах.

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Но такое смелое стремление быстро закончилось — ровно тогда, когда фигурант узнал, что бригада, в которую его мобилизуют, выполняет задания на линии боевого столкновения, пригласил перевод.

Служба длилась недолго — не прошло и трех дней, как командир отклонил приказ о принятии Насирова в состав воинской части из-за его противоправности.

«После того, как отменили этот приказ о мобилизации, продолжает стандартный ход рассмотрения его судебного дела, то есть дальше идет, суд заседает, тем не менее нельзя отметить, что пока решался этот вопрос, пока рассматривались эти все ходатайства, пока шел весь этот хаос с мобилизацией, не мобилизацией и т.п. заседаний, пока все эти вещи были судом проанализированы, заслушаны стороны и т.п., и в чем и заключалась идея стороны защиты — затянуть судебное разбирательство. неделю, месяц — это уже победа на руку Насирова, которую он и получил, играя с мобилизацией и возможностью задержать рассмотрение своего дела», — объясняет заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко.

Цель достигнута частично. Суд Насирова не остановили, но несколько недель в кармане. А в деле, где сроки давности медленно, но уверенно истекают, это уже полпобеда. И если для Насирова — это был трехдневный саперный демарш, то другие фигуранты решили подойти к этому делу более стратегически.

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Виталий Цвигун

Виталий Цвигун — экс-руководитель филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзалізниця». Человек, подозреваемый в нанесении более 92 миллионов гривен убытков «Укрзалізниці» при закупке топлива. Если коротко: топливо покупали по завышенной цене.

Как именно? Через компанию «Вог Аэро Джет» — хорошо знакомую тем, кто следит за тендерной кухней: эта фирма регулярно фигурировала в госзакупках горючего и не раз оказывалась в центре коррупционных скандалов.

А в августе 2023 года Цвигун мобилизуется. Не на передовую, а в тыл. Начальник вещевой службы в воинской части в Черновцах. На первый взгляд, служил честно, даже появлялся на заседание суда — онлайн, из Черновицкого апелляционного. Но впоследствии сообщает: командир не разрешает участвовать в судебных заседаниях. А немного погодя адвокаты Цвигуна подают ходатайство: мол, давайте все-таки остановим производство. Человек же служит. Однако суд ходатайство отклонил. Ибо служба — тыловая. И, извиняюсь, до автомата — далеко. Следовательно, не мешает участвовать в судебном процессе.

И вот здесь — поворот. После отказа суда Цвигун неожиданно переводится в другую воинскую часть. Но выглядит это не как карьерный рост, а попытка найти часть с более гибким командованием.

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Это уже не просто использование мобилизации. Это — маневрирование.

Руслан Журило

«Если говорить о таких известных случаях, которые произошли за последнее время, это, например, дело и фигурант Руслан Журило. Это бывший глава правления объединенной горно-химической компании», — рассказывает заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко.

Руслан Журило — имя, хорошо известное не только НАБУ, но и зрителям, хоть раз слышавшим о деле Николая Мартыненко. Именно с ним Журило фигурирует по делу о хищении более 17 миллионов долларов на закупке «ВостокГОКа» уранового концентрата.

А также еще в одной — по экспортным махинациям ОГХК на 300 миллионов гривен.

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«И вот он мобилизовался в апреле 23 года. И согласно законодательству, производство по нему было остановлено. Но он сейчас проходит службу в должности, как не ошибаюсь, сержанта по материальному обеспечению», — говорит Екатерина Рыженко.

Журило мобилизовался на должность сержанта по материальному обеспечению. Такая служба вроде бы не мешает быть на связи с судом, но дело стоит. Формально — по закону. Фактически — классическая затяжка.

«Ну если бы тоже вопрос, насколько такое основание и такая мобилизация может мешать ему принимать, например, удалённое участие в судебных заседаниях», — рассказывает Екатерина Рыженко.

Юрий Зонтов

Заменить ряд подсудимых на окопы решил и Юрий Зонтов — брат экспредседателя окружного административного суда Киева Павла Вовка. Вместе с другим адвокатом за 100 тысяч долларов Зонтов обещал через своего брата «решить вопрос» с одним из судей ОАСК. Его обвиняют в мошенничестве, подстрекательстве к взятке и недостоверном декларировании. Но больше всего запомнились не судебные статьи, а сейф, который нашли во время обыска.

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В нем — миллионы наличных денег, предметы антиквариата, семейные фото и даже 100 шекелей.

«Он брат эксголовы ОАСКа. Его там и в мошенничестве обвиняют и в подстрекательстве ко взятке, и барханье в декларациях. И он тоже мобилизовался в армию, буквально относительно недавно, в начале апреля. И тоже в ближайшее время будут рассматривать в суде вопросы остановки его уголовного производства, просто еще не успевших. И согласно существующему законодательству, даже сейчас, без этих изменений, которые предлагает законопроект недавний, он тоже будет остановлен, производство по нему, потому что он мобилизован, служит в армии», — рассказывает Екатерина Рыженко.

Смешно? Может быть. Но только до момента, когда осознаешь: в стране, где каждый день гибнут настоящие воины, кто-то из фигурантов дел НАБУ может состояться служебной характеристикой вместо приговора.

Руслан Сольвар

А вот кому не удалось провернуть схему со службой, так это бывшему нардепу Руслану Сольвару. Он получил 361 тыс. грн компенсации из госбюджета по найму номера в гостинице «Киев». Но, как оказалось, жилье у избранника было, Сольвар получил квартиру по наследству. Может, он о ней просто забыл?

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И буквально за один шаг до вынесения решения по его делу экснардепу внезапно вручают повестку и отправляют на фронт. Но, в конце концов, приговор все же вынесли — три года лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

«А с Сольваром немного другая история и как раз, возможно, даже еще более показательна в рамках существующего законопроекта. Потому что Сольвар пытался мобилизоваться по контракту как раз. И в таком случае, по существующему законодательству, суду не было обязанности останавливать судебное разбирательство. И потому суд продолжил заседание и Сольвар был привлечен к ответственности, то есть у него уже есть приговор и отбывает его», — говорит Екатерина Рыженко.

Самое страшное — не сама мобилизация фигурантов. А то, что весь процесс законен. Потому что закон позволяет избежать ответственности за совершенные преступления, сейчас только для мобилизованных. Но новый законопроект добавляет еще и контрактников.

То есть захотел — подписал контракт, и суд ждет годами, а там, может, и забудут. Причем, это не шутка, а почти принятое решение.

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На первый взгляд забота о военных. Но на деле — схема, позволяющая топкоррупционерам заморозить дело до демобилизации. А дальше — смотри, и сроки давности истекли. «Инцидент исчерпан», как говорят в протоколах.

«Особенно в коррупционных, в топ-коррупционных преступлениях. Сейчас это способ и лазейка, которую пытаются часто использовать как часть своей стратегии защиты в топ-коррупционных делах. Поэтому в этом вопросе этот законопроект действительно создает дополнительное основание для остановки судебного разбирательства, а соответствующая остановка разбирательства введет к более длительным срокам рассмотрения дела в суде, что потенциально может привести и к истечению сроков давности дела и соответствующее избеганию ответственности фигуранту», — говорит Екатерина Рыженко.

Механизм прост: подзащитный мобилизуется — рассмотрение дела останавливается. Формально — из-за невозможности участия. Но что делать, если служба тыловая? Если обвиняемый физически может подключиться на заседание по видеосвязи, но не хочет?

«Совершенно верно. Нет никаких предохранителей, о тех, которые я упоминала, что можно дать возможность суду проверять, делать запросы, если информация о характере службы показывает, что никаких препятствий участия в заседании для фигуранта нет, так и проводить заседания. Эти все вещи законопроект не адресует», — говорит Екатерина Рыженко.

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Никаких фильтров. Никакого анализа ситуации. Никакой проверки — действительно ли человек не может быть на суде. Пока тысячи украинцев гибнут за свободу на фронте, другие пытаются использовать войну как индульгенцию. Закон должен защищать тех, кто защищает государство, но не должен становиться прикрытием для тех, кто обворовывал его до и тем более во время войны.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Коррупционная рота"! Почему Насиров, Сольвар, Жюрило, Зонтов, Цвигун и еще 50 дельцов ушли воевать