Коррупция без границ: кто помог "смотрящему" за Киевом Комарницкому бежать из Украины

Бизнесмен и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий / © ТСН

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Операция "Чистый город" разоблачила масштабную схему земельной коррупции в Киевском городском совете, а в центре расследования оказался бизнесмен и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий. Ему удалось бежать из Украины, избегая правосудия. След бизнесмена ведет в Вену, где он живет в элитном районе и избегает ответов на неудобные вопросы. Журналисты выяснили, кто помог бизнесмену незаметно покинуть страну.

Все о расследовании земельной коррупции в горсовете Киева и побеге Комарницкого за границу читайте на ТСН.ua.

Операция "Чистый город"

6 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском горсовете. Правоохранители обнаружили незаконно выведенную землю в центре Киева на 11,6 млн грн, а также предотвратили дальнейший захват участков на 83,7 млн грн.

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"Экономическая правда" со ссылкой на источник информировала, что НАБУ, в частности, провело обыски у бизнесмена, экс-депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Его называют "смотрящим" за столицей, в то же время сам Комарницкий представляется юристом.

Оказалось, что в офисе бывшего депутата много месяцев стояла "прослушка" НАБУ. Записи, часть из которых сначала опубликовали в НАБУ, а затем еще одну часть зацитировали журналисты Bihus.Info, могут указывать на то, что официальные органы управления Киевом превратились в прибыльный частный бизнес.

В НАБУ рассказали, что разоблаченная коррупционная схема заключалась в поиске перспективных земельных участков в Киеве и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. Затем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов. Депутаты горсовета и чиновники Киевской городской государственной администрации обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

Что известно о Денисе Комарницком?

В течение 2008-2010 годов Комарницкий был лидером фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете.

В 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого. Этот компьютер во время обысков изъяли работники Службы безопасности Украины. На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка Киева.

Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий был главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в столице. Так, связанные с Комарницким компании регулярно получали от киевских коммунальных предприятий большие подряды для строительства и реконструкции.

В частности, бизнесмен являлся бенефициаром компании-генерального подрядчика строительства Подольского мостового перехода в столице. Его сметная стоимость по решению Киевсовета была увеличена с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Бегство Комарницкого за границу

10 февраля директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, и что правоохранители принимают меры по его задержанию. НАБУ также опубликовало сообщение об объявлении бизнесмена в розыск.

Впоследствии стало известно, что "смотрящий" за Киевом сбежал за границу. Журналисты "Украинской правды" обнаружили Комарницкого в элитном районе Вены. Он отказался отвечать на вопросы журналиста Михаила Ткача, как уехал из Украины, обвинил расследователя в "шпионаже" и пригрозил судом.

Комарницкий также прокомментировал информацию разоблачения его офиса на влиянии на столичные власти, сказав, что это "фековые новости".

По информации источников "УП", сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, затем – в области, а затем выехал в Румынию. Интересно, что официально границы он не пересекал.

Денис Комарницкий в Вене / © скриншот с видео

Кто помог Комарницкому бежать из Украины?

26 марта Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что Комарницкому помогли бежать за границу двое сотрудников Управления департамента стратегических расследований Закарпатья. Этих работников уже уволили с должностей и объявили им подозрения. Также с занимаемой должности сразу уволили руководителя территориального управления.

Журналист Михаил Ткач сообщил, что по данным собеседников "УП", в общей сложности в "спасении" Комарницкого среди правоохранителей участвовали четыре человека с удостоверениями СБУ, два работника Управления стратегических расследований Закарпатской области и один тамошний депутат.

По информации источников "УП" в правоохранительных органах, несколько дней назад на допросе в СБУ товарищ Комарницкого – Юрий Довгаленко – признал, что организовывал законспирированный выезд бизнесмена из Киева на украинскую границу.

"Особенность ситуации состоит в том, что, находясь уже на Закарпатье, Довгаленко представился полицейским сотрудником СБУ и показал служебное удостоверение гласного внештатного работника оперативного подразделения Службы безопасности Украины", – отметил Ткач.

Удостоверение внештатного работника оперативного подразделения СБУ / © Facebook/Михаил Ткач

Он также опубликовал цитаты из протокола допроса Довгаленко:

"10.02.2025 около 18 часов в мессенджере "Сигнал" мне позвонил мой товарищ Комарницкий Д.С. и сообщил мне о необходимости выбыть в западном направлении страны в связи с проблемами, связанными с уголовным преследованием НАБУ. Позже Комарницкий сообщил мне, что он в дальнейшем желает пересечь государственную границу Украины для укрывательства. Комарницкий также сообщил, что все действия по его перевозке на запад Украины необходимо выполнить как можно быстрее, пока его официально не объявят в розыск”.

"Кроме того, когда мы забрали Комарницкого Д.С. и начали движение в направлении г. Хуст, последний сообщил нам, что в г. Хуст впереди нас также будет ехать камуфлированный автомобиль, с табличкой "200" под лобовым стеклом, который уже выехал раньше. На протяжении всего нашего передвижения основная задача "Тойота Ленд Крузер 200" заключалась в том, чтобы сообщать о наличии на маршруте блокпостов, а также в случае наличия таких - сообщать о том, осуществляется ли на них проверка на предмет наличия в транспортных средствах Комарницкого Д.С. Двигаясь в указанном составе и в указанном направлении, "Тойота Лэнд Крузер 200" ехала впереди нас на расстоянии около 30 километров, выполняя задания по разведке обстановки. Перед ними ехал указанный камуфлированный автомобиль для "перестраховки" с целью разведки обстановки о наличии на маршруте блокпостов или работников правоохранительных органов", – говорится в протоколе допроса товарища Комарницкого.

Авто "Тойота Ленд Крузер 200", принимавшее участие в побеге Комарницкого / © Facebook/Михаил Ткач

Авто с пометкой "200", принимавшее участие в побеге Комарницкого / © Facebook/Михаил Ткач

Реакция СБУ

В свою очередь в СБУ сообщили о задержании двух граждан, которые обеспечивали тайное и беспрепятственное перемещение Комарницкого в приграничный район в Закарпатской области. Следователи СБУ расследуют факт незаконного пересечения границы бизнесменом. Относительно задержанных суд взял их под стражу без права на залог.

"В то же время информация, распространяемая отдельными СМИ, о том, что данные лица якобы являются штатными сотрудниками СБУ, которые помогли Д. Комарницкому пересечь государственную границу, не соответствует действительности", – утверждают в пресс-службе.

Там уточнили, что задержанные менее пяти месяцев были в статусе гласных внештатных работников СБУ. То есть, они находились в штате спецслужбы и не получали денежное довольствие. Фигуранты были лишены этого статуса в начале февраля, до наступления событий, расследуемых в уголовном производстве. Впоследствии сама спецслужба задержала этих лиц. Остальные два человека пока имеют статус свидетелей в соответствующем уголовном производстве.

Кроме того, следователи СБУ сообщили о подозрении двум экс-работникам Нацполиции Закарпатья.

В СБУ отметили, что в сотрудничестве с НАБУ проводится комплекс следственных (розыскных) и процессуальных действий по установлению других лиц, причастных к организации переправки Комарницкого в Румынию.

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