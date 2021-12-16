Кошелек украинцев в 2021 году "потолстел": где и кому в этом году платили больше всего

Кошелек украинцев в 2021 году "потолстел": где и кому в этом году платили больше всего

Топ-3 вакансий в 2021 году были открыты для специалистов в сфере продаж, ИТ и банковского дела.

2021 стал для украинского бизнеса периодом испытаний и адаптации к новым условиям труда. Если 2020 год ошеломил всех неожиданным локдауном, то в 2021 год украинские компании вошли осторожно, уже готовясь к трудностям.

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Бизнес в Украине в течение 2021 научился работать даже в условиях жестоких карантинных ограничений. Изменения претерпели не только компании в целом, но и их работники.

Портал grc.ua подвел итоги наиболее популярных и оплачиваемых вакансий 2021 года.

Количество открытых вакансий

Динамика вакансий указывает на процесс адаптации. В начале года работодатели не спешили открывать рабочие места и искать новый персонал. По сравнению с аналогичным периодом 2020 количество вакансий значительно снизилось.

Январь показал снижение вакансий почти на треть, в феврале бизнес начал понемногу приходить в себя и возвращаться к привычному режиму фукционирования.

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И уже с весны 2021 года заметна положительная динамика в приросте новых вакансий. Поиск персонала активизировался и в течение года показал прирост более чем в два раза.

Следует отметить, что новых сотрудников искали и взамен уволившимся.

Специалисты в начале года тоже держались своих рабочих мест. Увольнений стало меньше. Однако уже с весны рынок труда ожил. Люди стали искать лучшие условия работы.

grc.ua

Востребованные отрасли

Наибольшее количество вакансий в 2021 году открывалось для специалистов в сфере продаж, ІТ, банковской сферы, специалистов по маркетингу, рекламе и PR, а также в транспортной отрасли и логистике.

Уже второй год "продажи" удерживают первенство, вытеснив IT-сферу на вторую позицию. За год эта сфера увеличилась на 137% и составила более четверти (26%) общего количества всех вакансий на портале grc.ua.

Спрос на IT-специалистов остается тоже достаточно высоким. За 2021 год количество новых вакансий для специалистов этой сферы по сравнению с 2020 годом увеличилось на 91%. Главная причина такого успеха в том, что IT-специалисты и до начала пандемии работали преимущественно удаленно.

Достаточно высокие показатели прироста открытых вакансий показывают банковская сфера (157%), маркетинг, PR и реклама (68%), а также транспорт и логистика (174%).

Следует отметить, что почти во всех профессиональных сферах количество вакансий по итогам 2021 года имеет положительную динамику. Только в отрасли "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" по сравнению с прошлым годом количество предложений работы уменьшилось на 41%.

Низкий спрос на специалистов за 2021 год показал также некоммерческие организации и государственная служба (-9%). Только на 9% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество предложений для юристов. На 10% в год выросло количество вакансий для топ-менеджмента и на 16% для специалистов в страховании.

grc.ua

Где работы было больше всего

В 2021 году по-прежнему по территориальным показателям лидирует Киев, где количество размещенных вакансий было наибольшим — почти четверть (23%) от общего количества. В среднем за год здесь появилось 11 729 новых предложений.

Заработная плата в Киеве также самая высокая, учитывая предложения столичных работодателей. В течение года средняя зарплата в открытых вакансиях в Киеве колебалась от 29 405 грн до 40 342 грн. Однако даже при самых низких показателях киевская средняя зарплата оставалась больше, чем в других регионах.

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Следующие строчки после Киева со значительным отрывом в показателях активности размещения новых вакансий за год занимают Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Львовская и Киевская области.

Следует отметить, что в Киевской области хоть и появляются новые рабочие места, однако ежемесячная зарплата здесь меньше всех регионов Украины.

Меньше всего размещенных вакансий на Западе Украины — в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. При этом по сравнению с прошлым 2020 годом количество предложений работы тоже выше.

grc.ua

Кому платили больше всего

Средняя заработная плата в открытых вакансиях по всем профессиональным сферам, по сравнению с 2020 годом, увеличилась и составляет 17 126 грн. Однако выросли выплаты не на много, получать украинцы больше не стали, учитывая официальный показатель инфляции.

Самые высокие зарплаты по-прежнему получают работники ІТ-сферы. Максимальная зарплата, озвученная в вакансиях для ІТ-специалистов, может достигать 5 тыс. долларов и выше. Зарплата по этой категории в течение 2021 года в среднем увеличилась на 11 331 грн, и составляет около 53 980 грн.

Вторыми по размеру ежемесячной компенсации являются представители топ-менеджмента. Следует отметить, что только 30% работодателей отмечают зарплату в размещенных вакансиях, в среднем за 2021 она составляет 43 607 грн.

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В последнее время в пятерку самых высоких средних зарплат в Украине входят представители консалтинга. Несмотря на это, динамика развития их ежемесячной компенсации наоборот отрицательна. В течение года были взлеты и падения зарплат специалистов этой профессиональной сферы, и в конце года они почти достигли уровня конца 2020 года.

Далее в лидерах — индустрия строительства и недвижимости. За год средняя заработная плата в этой сфере выросла на 6 073 грн.

Замыкает пятерку лидеров государственная служба со средней заработной платой 23 138 грн.

Далее в шкале самых высоких зарплат — туризм, рестораны, медицина, начинающие работники, рабочий персонал и административный персонал.

Последние, в частности, получают меньше, хотя за год средняя компенсация для этих специалистов увеличилась почти на 1000 грн.

Следует подчеркнуть, что еще в начале 2021 года работодатели очень осторожно озвучивали прогнозы повышения заработных плат в их компаниях. В середине года 31% работодателей сообщили, что зарплату повысили всем работникам, 21% опрошенных утверждали, что зарплату повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план, еще 21% компаний повысили зарплату с учетом индексации.

grc.ua

Напомним, с 1 января в Украине вступит в силу ряд законодательных инициатив, которые затронут большинство украинских граждан. В частности, возрастет размер минимальной зарплаты, повысятся пенсии, а также изменится размер уплаты единого социального взноса и единого налога для ФЛП.

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