"Кошельки опустеют еще быстрее": аналитики назвали продукты, которые резко подорожают в ноябре

Экономисты предупредили о подорожании товаров / © pexels.com

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По оценкам экономических экспертов, в ноябре темпы инфляции в Украине несколько замедлятся, однако общий уровень роста цен останется высоким. Рынок уже адаптировался к сентябрьскому скачку цен и новым логистическим вызовам, однако подорожание продуктовой корзины, подорожание связи и «генераторная наценка» будут продолжать давить на кошельки украинцев.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Стабилизация после сентябрьского шока: игнорировать инфляцию не удастся

Эксперты отмечают, что пик роста цен в этом году мы уже преодолели в сентябре, когда инфляция достигла 2,1 % по сравнению с августом.

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Андрей Шевчишин, финансовый аналитик: «Инфляционный шок сентября уже учтен, в частности в сфере логистики: рынок адаптировался к тому, что товары теперь доставляются дольше, а доставка обходится дороже. Если в сентябре мы наблюдали самую высокую в этом году инфляцию — 2,1% по сравнению с августом, то в октябре она замедлится до 1,5%, а в ноябре составит не более 1,2%.

Ускорять инфляцию будут три фактора: подорожание продуктовой корзины, рост цен на услуги Интернета и мобильной связи на 5–10 % из-за уничтожения дата-центров, и, наконец, подорожание бытовых услуг, на стоимость которых будет влиять рост цен на топливо и "генераторная наценка"».

Продовольственная корзина больше всего ударит по карманам

Другой экономический аналитик приводит несколько более высокие расчеты и предупреждает, что реальное подорожание основных продуктов питания будет значительно более ощутимым, чем показывают среднестатистические показатели.

Андрей Забловский, экономический эксперт: «В октябре инфляция ожидается на уровне около 2%, а в ноябре — до 1,5%. Но это условные среднестатистические показатели. Фактически продовольственная инфляция составит 3–5% за счет роста цен на молочные продукты, яйца, хлеб, мясо и рыбу».

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