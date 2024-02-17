"Космическая" воронка с озером под Киевом: что летело на столицу – северокорейская ракета или "Циркон"

Во время ракетной атаки на Киев, 15 февраля, российские варвары ударили по Киевщине мощной ракетой, оставившей после себя гигантский воронку.

Сожженный лес

Ракета попала в лес рядом с одним из сел Бучанского района. В радиусе 40 метров дотла выгорел лес, а в месте взрыва возникла воронка глубиной шесть метров. В кратере, появившемся после взрыва, даже образовалось небольшое озеро.

Местные жители приходят посмотреть на воронку и из-за гигантских параметров прозвали ее "космической".

От мощного взрыва в селе пострадали пять частных домов – выбиты стекла и сорванны крыши. Людям очень повезло, что ракета разорвалась у них за огородами. Она выжгла 20 соток земли, сгорело до 700 деревьев.

На дне воронки образовалось озеро/фото из открытых источников

Масштабы воронки поражают, а эксперты устанавливают, какой тип ракет применили оккупанты.

Это могла быть северокорейская баллистическая ракета KN-23, которую получила на вооружение армия России. По техническим характеристикам она похожа на российский "Искандер", а вес ее боевой части составляет 500 килограммов.

Мощная, но не устойчивая для нашей РЭБ

"Такую воронку может образовать ракета весом в тонну, но скорее всего это была полуторатонная ракета. Это не "Искандер", потому что он имеет меньшую боевую часть. Поэтому, вероятно, была применена именно северокорейская ракета, которая имеет более мощную боевую часть, меньшую точность и менее устойчива к нашим средствам РЭБ", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Эксперт говорит, что огромная воронка – последствия взрыва боевой части ракеты.

"Это свидетельствует о том, что ракета не сработала в воздухе. Ее взрыв произошел уже во время столкновения с землей. Возможно, взрыв произошел с задержкой, когда она кинетически вошла в землю и уже там разорвалась. Поэтому и произошли такие последствия — выгорела земля и лес", — отмечает эксперт.

Вокруг воронки выжгло лес / фото bbc.com/ukrainian

Нужно ужесточать санкции

Игорь Романенко добавляет, что оружие очень мощное, поэтому силам нашей противоракетной обороны следует готовиться к повторному применению такого типа ракет. А системы Patriot и SAMP/T могут сбивать такие цели.

"Это новое оружие. Нужно готовиться к тому, что Россия и дальше может атаковать такими ракетами. Нашим союзникам нужно отслеживать факты передачи подобного оружия России. Необходимо санкциями еще больше давить на государство агрессора, а также на Северную Корею, которая делится оружием, давая возможность россиянам его использовать", – рассказывает военный эксперт.

Ракета летела на Киев

Он добавляет, что запустить ракету могли из пусковой установки с территории РФ или оккупированного Крыма – быстро выйдя на боевую позицию.

"Худшее то, что дальность этих ракет позволяет достигать Киева. Радиус действия ракеты велик. Думаю, что в данном случае ракета летела именно на Киев, ее цель была там. Хорошо, что ее удалось сбить. Можете себе представить, какие разрушения она бы нанесла, если бы попала туда, куда планировалось", – рассказывает Игорь Романенко.

Вокруг воронки выгорели сотни деревьев.

Россияне делают ставку на "Циркон"

Также эксперт не исключает, что в Киевской области могли сбить новую баллистическую ракету россиян, например, "Циркон" или похожую на нее.

Хотя боевая часть ракеты "Циркон" меньше взорвавшейся на Киевщине. Да и воронка в Киеве, где нашли обломки сбитой ракеты "Циркон", была меньше по размерам.

Воронка после попадания в Днепровском районе

"Есть подозрение, что россияне экспериментируют. Они делают ставку именно на "Циркон" и сейчас совершенствуют эту ракету. При нанесении ударов по сухопутным целям, ставят на гиперзвуковые ракеты более мощные боевые части. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что россияне будут применять ракеты подобные "Циркону", потому что у них очень высокая скорость — 2-3 километра в секунду. Но если будут получать северокорейские ракеты, то и их будут применять", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, почему российские ракеты нарезали круги: Жданов рассказал, как Россия хотела обмануть украинскую ПВО и когда может ударить снова.

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